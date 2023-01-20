　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

177cm長腿女大生投身義消　莊雅珺以實戰經驗讓親友理解她

▲▼新北最正義消莊雅珺。（圖／記者游宗樺攝）

▲莊雅珺擔任大埔分隊義消。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市消防局2023年出版消防月曆，其中3月、12月的封面正妹莊雅珺，清秀的外表與特搜隊員剛毅的形象相結合，吸引眾多眼光。她表示，因為平常就熱心於公益活動，所以主動加入義消參與救援，還曾在山上替外國登山客翻譯，發揮外語能力讓救援更順利。

就讀於國立台北大學公共行政系四年級的莊雅珺，擔任大埔消防分隊義消。莊雅珺說，一開始投身義消，身邊的同學都不太能理解她的選擇，父母也對於義消的任務跟環境心存些許疑慮，直到自己在分隊做了一年多，慢慢累積經驗跟實戰能力，也會分享自己的所見所聞，讓親朋好友開始能理解，義消的工作能幫助到有需要的人。

▲▼新北最正義消莊雅珺。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新北最正義消莊雅珺。（圖／記者游宗樺攝）

▲莊雅珺平日跟隨救護車出勤，協助警消進行相關任務。（圖／記者游宗樺攝）

對於自己，莊雅珺說，自己是射手座，177公分，66公斤，平常喜歡爬山，也參與過一些山難救助任務，其中一次特別有印象，有來自比利時的登山客手部脫臼，但因他們並非英語系國家，現場警消一時難以跟他們溝通，因此自學法語的莊雅珺就成為翻譯，安撫患者的情緒，成功完成任務。

莊雅珺提到，小時候很喜歡看國外有關於援助救援的書，也在連加恩醫生的書獲得啟發，裡面提到「好命的人應該要付出，好命才會有意思」，覺得要多做能力所及的善事，來讓這個社會更好。目前連打工都是與公益有關，選擇在長者長照中心打工，畢業後也有意加入公益事業。

莊雅珺表示，平常就有關注社會弱勢群體，還會定期定額捐款，同時身體力行參與實際行動。考量在台灣移工屬於弱勢群體，為了讓他們能過上比較好的生活，會發起蒐集舊衣服的公益活動，將可用的二手衣物捐贈給南台灣的移工。

▲▼新北最正義消莊雅珺。（圖／記者游宗樺攝）

▲莊雅珺平日愛好登山活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

此外，莊雅珺還會參與原住民孩童的教育輔導工作，有時候會感慨，有部分的原民孩童比較沒人指導未來的人生規劃，對外界的最新動態也相對陌生，透過輔導他們課業還能分享國際上發生什麼新鮮事，開拓他們的視野，讓他們能保持對外的好奇心。

ET快訊
一秒認出台灣人！　她曝「過馬路1反應」準爆
快訊／平交道死傷事故！　台鐵列車延誤
台中女大生校園遇持刀狼！　押廁所想硬上
好市多初一不開門！全台量販超市「過年營業時間」先掌握
快訊／議員無預警宣布「不幹了」！　上任不到1個月
林書豪愛妻正面照曝光！　中媒爆料：很有愛心的老師
快訊／還沒吃團圓飯...　白叔叔「阿胖」驟逝
今天16：19進入大寒！　家中「1物品」千萬不能留
迪化街「正妹上空走光買年貨」！車頭燈掉出　路人全看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他投入翻玩手錶女友跑了　3年研究「二次創作」改出一片天

涉賄選遭提當選無效之訴　南投3連霸議員請辭：當志工到學校演講

通緝16年全靠這招躲避查緝　過年前破了功只能牢裡蹲

醫護女兵被從「臀部摸到胸部」　已婚淫長官超無恥遇1狀況嚇跑

177cm長腿女大生投身義消　莊雅珺以實戰經驗讓親友理解她

快訊／國3南下和美段1大1小車追撞　車流回堵2公里

台北酒店年前大臨檢！窄裙薄紗妹露美腿　細肩帶小可愛成標配

超商女店員被挖眼！恐怖男判賠155萬　收入只政府每月補助5000

吸毒男突發瘋…拿刀猛刺無辜小黑狗！新北最強獸醫4小時救牠一命

春節前夕大掃蕩　南警破獲2處民宅地下簽賭站

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

NanaQ宣布刪IG「重新開始」！　甩假人設：都是酸民捏造的

愛貓逛展哈氣找嘸原因 拿「假貓」牠秒暴怒出拳

他投入翻玩手錶女友跑了　3年研究「二次創作」改出一片天

涉賄選遭提當選無效之訴　南投3連霸議員請辭：當志工到學校演講

通緝16年全靠這招躲避查緝　過年前破了功只能牢裡蹲

醫護女兵被從「臀部摸到胸部」　已婚淫長官超無恥遇1狀況嚇跑

177cm長腿女大生投身義消　莊雅珺以實戰經驗讓親友理解她

快訊／國3南下和美段1大1小車追撞　車流回堵2公里

台北酒店年前大臨檢！窄裙薄紗妹露美腿　細肩帶小可愛成標配

超商女店員被挖眼！恐怖男判賠155萬　收入只政府每月補助5000

吸毒男突發瘋…拿刀猛刺無辜小黑狗！新北最強獸醫4小時救牠一命

春節前夕大掃蕩　南警破獲2處民宅地下簽賭站

剛入住房東就要漲30％租金！　小資男被迫變月光族

他投入翻玩手錶女友跑了　3年研究「二次創作」改出一片天

許維恩被直白問「何時行房容易中？」　親揭成功自然受孕1關鍵心法

少見！大寒、除夕、初一「喜相連」　21世紀將遇到五次

到台南旅遊必吃牛肉湯　盤點4家米其林指南青睞的店家

律政劇大爆發！「必追5部精選」蘇志燮、金憓秀、鄭麗媛作品全上榜

寒流來冷到瞇瞇眼　一開暖爐喵「大叔坐姿」吹暖氣滿臉幸福

玉山各服務中心除夕休館　初一起端「原」味好料饗遊客

一秒認出台灣人！她曝「過馬路1反應」準爆　網友卻看哭：超級可悲

快訊／平交道死傷事故！台鐵大甲－日南暫時不通「列車延誤中」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

好市多買年貨爆火氣！倒車入庫vs.後車直插

嘉義汽車碰撞無照騎士！路邊牽車女無辜慘死

余筱萍被噴辣椒水畫面曝　警火速逮人

台南妹驚見「3年前私密照」瘋傳　怒告前男友

台74線驚悚5車連環撞　關鍵5秒影片曝光

涉賄選遭提當選無效之訴　南投3連霸議員請辭

余筱萍與人口角　被潑灑不明液體

即／台中台74線28k連環撞　全線封閉搶救中

「台版九號房」管理者撈4千萬　女肉片外流嚇到整形

最慘暈船！科技新貴掏205萬贖應召妹後心碎

砂石車奪命影片曝！闖紅燈輾斃騎士

司機飆罵「叭X小」噴辣椒水　一聽是余筱萍嚇傻

醉女被摔昏　色男硬上完驚見失禁脫糞嚇傻

更多熱門

相關新聞

正妹人間蒸發5年　終於找到遺體

正妹人間蒸發5年　終於找到遺體

美國伊利諾州22歲女子克魯斯(Cheyann Klus)5年前去芝加哥市參加派對後，隔天男友醒來卻到處都找不到她的身影，從此人間蒸發，如今警方終於發現她的遺體，目前已將遺體送去驗屍，正在查明死因。

英文老師「無罩逛年貨大街」　老司機狂卡位

英文老師「無罩逛年貨大街」　老司機狂卡位

屬兔遊客只要199　過年賽車樂園玩整天

屬兔遊客只要199　過年賽車樂園玩整天

飆股群組「老師帶你飛」　詐團用正妹照騙投資

飆股群組「老師帶你飛」　詐團用正妹照騙投資

雲林消防局楷模表揚　王金平贈紅包肯定

雲林消防局楷模表揚　王金平贈紅包肯定

關鍵字：

義消正妹莊雅珺新北市消防局

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

最美禮生真的脫光了！

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

台南兇宅出租！業者誠實1句笑翻眾人

余筱萍遭不明液體潑「臉灼傷」！

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面