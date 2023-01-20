177cm長腿女大生投身義消　莊雅珺以實戰經驗讓親友理解她

▲莊雅珺擔任大埔分隊義消。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市消防局2023年出版消防月曆，其中3月、12月的封面正妹莊雅珺，清秀的外表與特搜隊員剛毅的形象相結合，吸引眾多眼光。她表示，因為平常就熱心於公益活動，所以主動加入義消參與救援，還曾在山上替外國登山客翻譯，發揮外語能力讓救援更順利。

就讀於國立台北大學公共行政系四年級的莊雅珺，擔任大埔消防分隊義消。莊雅珺說，一開始投身義消，身邊的同學都不太能理解她的選擇，父母也對於義消的任務跟環境心存些許疑慮，直到自己在分隊做了一年多，慢慢累積經驗跟實戰能力，也會分享自己的所見所聞，讓親朋好友開始能理解，義消的工作能幫助到有需要的人。

▲莊雅珺平日跟隨救護車出勤，協助警消進行相關任務。（圖／記者游宗樺攝）

對於自己，莊雅珺說，自己是射手座，177公分，66公斤，平常喜歡爬山，也參與過一些山難救助任務，其中一次特別有印象，有來自比利時的登山客手部脫臼，但因他們並非英語系國家，現場警消一時難以跟他們溝通，因此自學法語的莊雅珺就成為翻譯，安撫患者的情緒，成功完成任務。

莊雅珺提到，小時候很喜歡看國外有關於援助救援的書，也在連加恩醫生的書獲得啟發，裡面提到「好命的人應該要付出，好命才會有意思」，覺得要多做能力所及的善事，來讓這個社會更好。目前連打工都是與公益有關，選擇在長者長照中心打工，畢業後也有意加入公益事業。

莊雅珺表示，平常就有關注社會弱勢群體，還會定期定額捐款，同時身體力行參與實際行動。考量在台灣移工屬於弱勢群體，為了讓他們能過上比較好的生活，會發起蒐集舊衣服的公益活動，將可用的二手衣物捐贈給南台灣的移工。

▲莊雅珺平日愛好登山活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

此外，莊雅珺還會參與原住民孩童的教育輔導工作，有時候會感慨，有部分的原民孩童比較沒人指導未來的人生規劃，對外界的最新動態也相對陌生，透過輔導他們課業還能分享國際上發生什麼新鮮事，開拓他們的視野，讓他們能保持對外的好奇心。