小米車廠工程未因疫情延誤　一期有望在6月竣工

▲小米車廠一期。（圖／翻攝界面新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米汽車的一期工廠2022年4月開工，預計今年6月竣工，最新消息指出，整個廠房的外觀基本上已經成形，進度似乎非常順利，沒有因為疫情、封控等情況延誤太多。

根據《每日經濟新聞》報導，依照規劃，小米汽車的工廠分兩期建設，一期佔地面積接近72萬平方公尺，2022年4月開工，2023年6月竣工；二期計劃2024年動工，2025年完建。其中，一期包括4個工廠，年產能為15萬輛。

從一期工地的施工地點可以發現，整個工廠區域約呈矩形，長度約1200公尺，寬度500多公尺。從遠處看，廠房外觀上基本成型，但工地的西部依然能看到還有新廠房在建設。

一期工廠工地現在有4個出入口，都已完成水泥鋪地，並且都設有門禁管理。施工人員透露，雖然之前受到疫情影響，但工廠並沒有因此延誤進度，而是實施了封閉管理，「當時工人們許進不許出，吃住都必須在工地上。」

施工人員還說，工地上當時最少也有兩千多人，實行三班倒的制度，施工速度還是挺快的，現在防疫已經放開了，目前工廠進度順利。

另外，一名建築工程師也透露，項目場地看上去平整完成，道路已施工完成，部分廠房外牆板已經安裝，部分正在進行內部吊車樑的架設，部分主體結構應該已經施工完畢，鋼樑、鋼柱等已經安裝，正在進行二次結構的施工。

工程師還說，辦公樓的主體框架也已經施工完畢，等待二次結構施工，後續應該將進行內部的裝修，水電管線的安裝，整體項目進度穩定進行中。”