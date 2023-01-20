「玉兔迎吉祥」！兔年CP值最高春節禮品在矯正商城

▲矯正機關自營商品，是兔年CP值最高的春節禮品。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

矯正機關自營產品，今年以「玉兔迎吉祥，矯正賀新歲，春節購物好便利」為主題，由於矯正機關產品近年來頗獲好評，矯正署特別精選10樣商品，都是結合台灣在地特色的食品，或是價格實惠的保養品，可說是兔年CP值最高的春節禮品。

矯正機關商品已受到許多消費者肯定，也曾受到網路知名美食部落客開箱推薦，這次矯正署整理更多隱藏的美食，推薦作為春節伴手禮。這些禮品都是結合在地的食材，精心製作的商品，包含：雲林第二監獄黑豆醬油，精選台灣黑豆原料，經180天曝曬製成入口甘醇濃厚，入喉香韻回甘；宜蘭監獄金棗酥禮盒，結合在地食材「金棗」融入土鳳梨餡中，甜而不膩且酸中帶甘。

此外，彰化監獄苦茶油及麵線，由苦茶油百分百上選苦茶籽低溫冷壓提煉；蕎麥麵線選在地二林蕎麥製成，保證無添加人工色素及防腐劑。明德外役監獄滴雞精，採放養天數115天以上放山雞製成，每一口都是最純正的精華。苗栗看守所水餃，採國產豬前腿肉製作，搭配新鮮蔬菜，皮薄香Ｑ。臺北女子看守所重乳酪蛋糕，採澳洲進口乳酪，全程不加一滴水，減糖不甜膩。

還有，高雄第二監獄飛魚卵香腸，嚴選豬後腿肉三分肥七分瘦的黃金比例，加入高粱酒及特製香料，再與飛魚卵完美融合。臺中監獄狀元糕，採精選綠豆簧，並加入蔓越莓，口感鬆軟綿密，風味獨特。臺東戒治所咖啡，在地種植來自阿拉比卡品種咖啡豆，全程皆依循無毒栽種流程，無農藥與化肥，並榮獲臺東縣政府舉辦有機咖啡評鑑「金質獎」殊榮。

至於嘉義看守所這次也推出精華液、精華霜、保濕面膜及潔顏慕斯，採本土高山茶葉萃取並添加玻尿酸、膠原蛋白，同時富含5-6胜肽小分子生化原料，有效撫平細紋且價格實惠。以上商品，都在「矯正商城」上可以購買得到，民眾若是心動，要買要快！

▼嘉義看守所的保養品系列。（圖／矯正署提供）

▼台北女子看守所的重乳酪蛋糕。（圖／矯正署提供）

