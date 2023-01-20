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一盆吃盡山珍海味　台中餐廳年菜預訂搶搶滾

▲▼阿秋餐飲集團推出「一盆吃盡山珍海味」年菜，每盆特價3999元，預訂搶搶滾。（圖／阿秋餐飲提供，下同）

▲▼阿秋餐飲集團推出「一盆吃盡山珍海味」年菜，每盆特價3999元，預訂搶搶滾。（圖／阿秋餐飲提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

迎接農曆兔年，不少餐廳除夕以及初一到初五的團圓宴都已預訂超過8成，包括台中好運來洲際宴展中心及阿秋大肥鵝洲際花園、阿秋大肥鵝健康店等餐廳，內用每桌9800元起的圍爐桌宴都是如此。業者另外針對沒訂到，或是想外帶回家享用者，也有推出10人份6888元的外帶年菜、以及一盆吃盡山珍海味的「好運鴻福盆菜」，可說經濟又美味。

▲▼阿秋餐飲集團推出「一盆吃盡山珍海味」年菜，每盆特價3999元，預訂搶搶滾。（圖／阿秋餐飲提供，下同）

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阿秋大肥鵝洲際花園餐廳、好運來洲際宴展中心推出6888元外帶年菜套組，包含鮑魚舒肥雞肉沙拉、明爐櫻桃鴨、花膠御品跳牆、香蒜銀絲海大蝦等6道菜，以及馬來糕與蘿蔔絲餅2道點心。

▲▼阿秋餐飲集團推出「一盆吃盡山珍海味」年菜，每盆特價3999元，預訂搶搶滾。（圖／阿秋餐飲提供，下同）

「好運鴻福盆菜」是阿秋創店近20年來首度推出的年節大菜～標榜「一鍋盆菜吃進山珍海味」，一盆就集結了原隻鮑魚、滷雞腿、花菇、燒鵝、鮮竹筍、白蝦及燒臘等16種豐富美味；這16樣食材分別以燉、燜烹調，再結合干貝、排骨等熬製的溫醇湯底，料豐味美，澎湃與費工程度一點兒也不輸佛跳牆，每盆特價3999元。

▲▼阿秋餐飲集團推出「一盆吃盡山珍海味」年菜，每盆特價3999元，預訂搶搶滾。（圖／阿秋餐飲提供，下同）

另外，好運來洲際宴展中心除夕當天還特別安排了祥獅獻瑞獻、氣球魔幻劇場、兔女郎秀、樂團獻藝等熱鬧的迎春活動，讓民眾一邊吃飯一邊看表演，全家人共聚一起在年節的歡樂氣氛中喜迎兔年。

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