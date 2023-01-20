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年終就該這樣花！　千萬富翁教你「4大理財妙招」存到一桶金

▲▼上班,工作,薪水,薪資,工資,賺錢,窮,數錢,數鈔票,口袋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國邁阿密的百萬美金富翁分享他的「4個理財守則」，透過「正確花錢」會讓你變得更富有。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

全球面臨高通膨，想要開源節流變得更加困難。一位百萬美金富翁就分享他如何花了20年，不斷反覆試驗，才終於累積到突破百萬美元（約新台幣3千萬元）淨資產。他認為「花錢」時必須遵守4個基本原則，才不會一邊理財一邊破財。

根據美國CNBC報導，曾被《富比士》評為全球最具社群影響力的企業家之一、房地產投資管理公司「Cardone Capital」的執行長卡冬（Grant Cardone），創辦了18家公司，擁有1.2套房產物件，管理著超過40億美元的資產，同時也是暢銷商業書籍、課程的作者，也為許多企業和政府提供業務擴展的諮詢。

卡冬說，必須嚴以律己，盡可能投入更多的錢到可創造收入的資產中。他從年輕時開始就遵守，4個讓自己變得更富有的基本原則：

一、不要花大錢購物，除非你存的錢超過商品價格的兩倍

卡冬表示，他有一些朋友開始賺得多之後，就會用買豪車、遊艇、去巴黎旅行來犒賞自己，但他為自己訂下規則：如果想買一塊昂貴名錶，甚至是一棟房子，必須先存下兩倍的錢，「這讓我避免在某些東西上過度消費，同時也有更多時間考慮我是否真的需要它。」

二、租得到的東西就別買

卡冬說自己從來沒有買過任何可以租用的東西，例如他主要的住宅或汽車，這樣他就可以避免每個月支付更多的錢、相關維護成本。卡冬2012年賣掉他的房子，租屋住了近10年，這讓他有更多錢可以投資房地產，等他存到一大筆後再用現金買房。

另外，他到現在仍然駕駛著租來的車，也從來沒有把租約延展到超過24個月，因為2年的時間可能會發生很多變化，他必須盡量避免被一輛無法符合眼下需求的車子綁住。在卡冬努力成為百萬富翁的過程中，唯一會買的高價物件是能讓他增加現金流的東西，例如可以轉手出租的商業房產。

三、別為了外界眼光而花錢

卡冬透露，他的目標是想為了家庭，創造下個世代財富的遺產，因此他不會購買不需要的東西，即使價格負擔得起，他也不會為了「讓別人留下好印象」而買一樣東西。相反地，他以更高的利率投資，私底下累積財富，「我不在乎奢華，我盡可能量入為出」。

四、只花被動收入

卡冬解釋，假設他每年工作收入是10萬美元，被動收入是2萬美元，那他會盡量只花2萬美元去支付除了基本生活開銷以外的消費。

他補充，這些理財法則需要嚴律遵守，雖然可能不一定適合每一個人，偶爾他也會想，為什麼這麼努力工作卻沒辦法盡情享受勞動成果呢？但他說，正是因為他20年來一直遵守著這些規則，才能成功度過幾次經濟大蕭條和近年的全球新冠疫情大流行。

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