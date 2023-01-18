竹市排水溝驚見「一片藍」　紙箱工廠洗顏料亂排最高罰300萬

▲建功一路一帶的排水溝被發現變藍色。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市建功一路排水溝顏色異常，環保局獲報後於昨(17)日上午派員現場稽查，發現排水溝呈現藍色污水，調查後鎖定水源路某紙箱工廠，現場查獲污染證據，將依違反水污染防治法處罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

環保局長江盛任說明，昨日主動稽查該區域時，發現建功一路旁排水溝呈藍色，遂立即進入該紙箱工廠稽查，發現工廠後方洗手台及廠內雨水排水溝均有藍色顏料痕跡，研判應為該工廠於洗手台進行清潔工作，將含有水性顏料污水，沿雨水溝排至建功一路旁排水溝，導致排水溝被染成藍色。

▲▼環保局人員至現場稽查，於紙箱工廠當場查獲清洗顏料證據。

江盛任說，環保局現場已責令業者立即改善，除抽回排水溝殘留藍色污水之外，並清除已附著顏料之底泥。其行為已違反水污染防治法第30條規定，依同法第52條規定將可處罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局提醒，年前歲修或大掃除時，產生清洗油漆、染料等廢水，應經妥善收集處理，不得直接排入水體污染環境。同時籲請民眾提高警覺，若發現周遭水體環境疑似水質異常、水體變色時，請立即撥打公害陳情專線0800-066666檢舉通報環保局，環保局將追查污染源，一旦查獲後皆依法告發處分。