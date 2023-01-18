　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹市排水溝驚見「一片藍」　紙箱工廠洗顏料亂排最高罰300萬

▲竹市驚見藍水溝　紙箱工廠洗顏料亂排當場查獲。（圖／新竹市府提供）

▲建功一路一帶的排水溝被發現變藍色。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市建功一路排水溝顏色異常，環保局獲報後於昨(17)日上午派員現場稽查，發現排水溝呈現藍色污水，調查後鎖定水源路某紙箱工廠，現場查獲污染證據，將依違反水污染防治法處罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

環保局長江盛任說明，昨日主動稽查該區域時，發現建功一路旁排水溝呈藍色，遂立即進入該紙箱工廠稽查，發現工廠後方洗手台及廠內雨水排水溝均有藍色顏料痕跡，研判應為該工廠於洗手台進行清潔工作，將含有水性顏料污水，沿雨水溝排至建功一路旁排水溝，導致排水溝被染成藍色。

▲竹市驚見藍水溝　紙箱工廠洗顏料亂排當場查獲。（圖／新竹市府提供）

▲▼環保局人員至現場稽查，於紙箱工廠當場查獲清洗顏料證據。

▲竹市驚見藍水溝　紙箱工廠洗顏料亂排當場查獲。（圖／新竹市府提供）

江盛任說，環保局現場已責令業者立即改善，除抽回排水溝殘留藍色污水之外，並清除已附著顏料之底泥。其行為已違反水污染防治法第30條規定，依同法第52條規定將可處罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局提醒，年前歲修或大掃除時，產生清洗油漆、染料等廢水，應經妥善收集處理，不得直接排入水體污染環境。同時籲請民眾提高警覺，若發現周遭水體環境疑似水質異常、水體變色時，請立即撥打公害陳情專線0800-066666檢舉通報環保局，環保局將追查污染源，一旦查獲後皆依法告發處分。

►「台中11槍擄人案」確定撕票　苗栗山區尋獲遺體！死者恐遭活埋

►竹北發大紅包！不排富、不分齡　「每人6000元」過年後開領

►柯文哲愛將官舍偷吃辣模　3坪大愛巢曝：每月只要700...還超隱密

►大貨車衝進靈堂！倒數4小時告別式...家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代





ET快訊
烏克蘭內政部長罹難！　坐直升機墜毀幼稚園旁
騙堂嬸進房硬上！淫姪「射滿臉」逼吞　她隱忍接夫電話淚崩
快訊／直升機墜毀幼稚園！　基輔16死一片火海
台中Lalaport違停嚴重！　半天開232張罰單
徐懷鈺44歲了還超辣！　親揭凍齡瘦身秘訣
超商咖啡「買6送6」來了　加碼大杯美式只要25元
快訊／NCC重罰民視300萬！　周玉蔻〈辣新聞152〉7違規

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

破百體重成凶器！桃園女討債「一屁股重壓」…她大小便失禁慘死

今拚交保！彰化議員父子涉賄羈押55天　文宣綁樁手法曝光

騙堂嬸進房硬上！淫姪「射滿臉」逼吞　她隱忍隔天接夫電話淚崩

台中Lalaport違停嚴重！半天開232張罰單　機車直接停人行道

春安開跑！蘆洲義警全力支持波麗士　24小時支援守望工作　

休旅車、機車險互撞上演全武行　警到場2人不演了、不提告

加拿大+印度單車客環島大鵬灣迷路　東港警熱情伸援手指點迷津

快訊／小貨車撞遊覽車...車頭變形駕駛受困　消防人員搶救送醫

田慎節變身粉紅兔女郎！白皙車頭燈大面積露出　網嗨求全身照

獨／億元女房仲遭惡意P圖全裸照！威脅貼招嫖網　她火大提告

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

破百體重成凶器！桃園女討債「一屁股重壓」…她大小便失禁慘死

今拚交保！彰化議員父子涉賄羈押55天　文宣綁樁手法曝光

騙堂嬸進房硬上！淫姪「射滿臉」逼吞　她隱忍隔天接夫電話淚崩

台中Lalaport違停嚴重！半天開232張罰單　機車直接停人行道

春安開跑！蘆洲義警全力支持波麗士　24小時支援守望工作　

休旅車、機車險互撞上演全武行　警到場2人不演了、不提告

加拿大+印度單車客環島大鵬灣迷路　東港警熱情伸援手指點迷津

快訊／小貨車撞遊覽車...車頭變形駕駛受困　消防人員搶救送醫

田慎節變身粉紅兔女郎！白皙車頭燈大面積露出　網嗨求全身照

獨／億元女房仲遭惡意P圖全裸照！威脅貼招嫖網　她火大提告

破百體重成凶器！桃園女討債「一屁股重壓」…她大小便失禁慘死

第一份工作！傳產哥待1年「年終領5.5個月」嗨曬帳戶截圖：很敢給

「粉鼻小白豬」試穿過年新衣服　糗變深V露背裝媽看傻：變那麼胖

烏克蘭內政部長罹難！　坐直升機「執行任務」墜毀幼稚園旁

叉燒豚骨拉麵入榜！迴轉壽司外送排行榜TOP 5還有烏龍麵

人類水杯更好喝！喵零形象擠成「扁臉冏冏貓」　照片曝光逗樂7千人

解放軍釋出特種兵水下射擊訓練畫面　「沈浸式」視角如真人版CS

陸裸露網紅難過年　從嚴整治「雪媛、農媛」強力掃蕩網路亂象

先探／謝金河：兔年新希望　一元復始萬象更新

先探／嚴選7大族群14檔動如狡兔股

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

社會熱門新聞

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

台南十大傳奇台灣銀行「抗議車」清晨遭拖吊

不受「統戰標語」影響　螺螄粉店家人潮爆滿

500kg木桌「高速墜樓」…專業搬家公司慘了

直擊高雄豪宅「墜樓慘案」　她喊「歪歪」下秒尖叫

男開千萬i8停路中「裝睡」　警擊破車窗價碼曝

推特正妹靠「墾丁西螺露出交合」　海吸3萬人削200萬

台中金錢豹多家酒店慘了　2大咖逃稅19億被收押

基隆刑警齊唱「替黑幫大哥慶生」　最新重懲出爐

推特「單親媽媽」援交的真相！　色男慘遭同志輪流性侵

廖老大批難喝臭酸　倒店加盟主相揪告他詐欺+誹謗

柯文哲愛將偷吃辣模人妻　3坪大官舍曝光

他參加「推特多P趴」慘遭同志輪流性侵　血淚訊息曝光

更多熱門

相關新聞

大陸全國政協新增「環境資源界」 成員85人排名第9

大陸全國政協新增「環境資源界」 成員85人排名第9

大陸全國人民政治協商會議第十四屆委員名單近日公布，共2172人，其中，新設立的環境資源界別有85人，在34個界別中人數排行第9。此外，「中國共產主義青年團」（共青團）和「中華全國青年聯合會」兩個界別則是合併為「中國共產主義青年團和中華全國青年聯合會」一個界別，成員共36人。

奇美醫學中心贈員工環保保溫瓶

奇美醫學中心贈員工環保保溫瓶

50年前預測暖化　石油商不甩環保爽賺

50年前預測暖化　石油商不甩環保爽賺

NBA球衣變身潮流小袋「限量推出」　球迷秒殺！

NBA球衣變身潮流小袋「限量推出」　球迷秒殺！

車子有了什麼配備反而不喜歡？

車子有了什麼配備反而不喜歡？

關鍵字：

汙染環保紙箱工廠藍水溝

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面