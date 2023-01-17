生日隔天變忌日！34歲芭蕾舞者搭上死亡航班　魂斷尼泊爾

▲ 英國芭蕾舞者搭上失事班機。（圖／路透、翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

尼泊爾雪人航空呼號9N-ANC的ATR-72客機15日墜毀，目前尋獲70具遺體，未找到任何生還者。英國芭蕾舞者魯安．克雷頓（Ruan Crighton）也是罹難者之一，意外前一天才度過34歲生日，突如其來的死訊令親友悲痛不已。

根據《太陽報》，尼泊爾民航局公布失事航班乘客名單，其中34歲愛爾蘭籍男子克雷頓前一天才剛過生日。他來自英國埃塞克斯郡布倫特伍德（Brentwood），2005年進入倫敦中央芭蕾舞學校，2008年至2013年在斯洛伐克國家劇院演出，2013年至2019年加入知名的芬蘭國家歌劇及芭蕾舞團。

克雷頓遇難的消息令親友不捨，斯洛伐克國家劇院一名舞者接受《愛爾蘭每日郵報》訪問時向他致敬，「我昨天得知消息，但我還是希望不是他。魯安是我最要好的朋友之一，我們一起在台上跳舞很多年，我太震驚了，現在很難談論他，但他就像是陽光一樣。」

克雷頓2008年曾登上BBC版面，當時便被評為明日之星，「他對芭蕾的熱愛始於在體操課上接觸到舞蹈，當時年紀還很小，12歲時決定到布倫特伍德中央舞蹈戲劇學校學習芭蕾，現在在倫敦中央芭蕾舞學校深造，畢業後將獲得專業舞蹈及表演學位」，他當時也提到對於斯洛伐克的生活感到緊張又興奮。

芬蘭國家歌劇及芭蕾舞團公關總監Johanna Järventaus證實，已經聽聞克雷頓罹難的噩耗。英國外交部發言人則表示，「正幫助一名在尼泊爾死亡的英國男子家屬，並與當地當局保持聯絡。」

雪人航空9N-ANC航班載有68名乘客及4名機組員，包括53名本地人及15名外籍人士，目前尋獲70具遺體，救難人員已出動無人機搜索最後2人，也尋獲2個黑盒子，飛行資料記錄器及駕駛艙通話記錄器都狀況良好，料將有助釐清失事原因。