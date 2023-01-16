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包8萬紅包安太座！愛妻笑完「下秒退3萬」　藤井樹聽1句話驚吞口水

▲新年拿紅包。（圖／記者林懿捷攝）

▲有些人夫會包紅包給太太。（示意圖／記者林懿捷攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近幾年流行用貼文按讚數決定「安太座」紅包有多厚，知名作家藤井樹（本名吳子雲）13日就發文累積讚數，不料按讚數飆升太快，讓他隔天趕緊投降，直接包8萬元給太太。事後，他又發文透露，太太竟將3萬元退還給他，「沒意外的話，就要出意外了！」

吳子雲13日在臉書上發文，表示去年「安太座」紅包的規則是「讚數除以10」，所以最後包了900元給太太，「本雲直接送醫復健」；有了前一年的經驗，他決定今年的安太座紅包金額是「讚數除以2」，而貼文讚數將累積24小時，相信妻子會覺得他很大方。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／吳子雲）

▲吳子雲貼文累積10.2萬讚。（圖／翻攝自Facebook／吳子雲）

不料貼文才發出沒多久，吳子雲就在留言處直呼「欸等等！有點太快了！」14日晚上，為了不讓荷包大失血，他趕緊發文止血，直喊「我先投降」，上一篇貼文雖然還沒放滿24小時，但已有7.6萬讚，「我現在把7.6萬讚就直接算8萬讚，不除以2，因為這速度到明晚也是16萬」。

吳子雲透露，他當下馬上匯了8萬元給太太，而對方看到手機入帳通知笑得很開心。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／吳子雲）

▲吳子雲投降轉了8萬元。（圖／翻攝自Facebook／吳子雲）

雖然紅包已經給出去，不過吳子雲仍有持續關注貼文讚數，15日晚上他便發文表示，「最終讚數10.2萬，吳太太紅包總金額應該是5.1萬」。由於太早投降包了8萬元，所以他也開玩笑直呼，「不要投降結果可能比較好！」

有趣的是，文章發出去後，吳子雲隨即在留言處表示，「結果我太太真的退我3萬元，沒意外的話，就要出意外了。我猜這應該是今年我得繼續復健的意思」。不過，接著他又說，「吳太太表示：退你3萬是保險費，記得去加保」，讓他嚇得吞口水。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／吳子雲）

▲太太退回3萬元。（圖／翻攝自Facebook／吳子雲）

貼文曝光後，底下網友紛紛笑回，「你還真收啊？趕快還回去要緊喔」、「是因為你太早投降，所以大家都沒去按了，不然樹大，你再辦一場啊」、「投降輸一半，投降多3萬」、「其實是你已經投降，按讚數才趨緩，如果你沒投降，今日應該不只16萬個讚」。

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