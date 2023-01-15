她幫遛狗竟遭「8頭獵犬圍攻」！四肢被瘋狂啃咬　淒厲尖叫慘死

▲ 左為11歲的蘭伯格犬Shiva，右為臘腸犬示意圖。（圖／翻攝自臉書、取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國發生一起恐怖悲劇，一名年輕女子日前牽著8頭獵犬到公園幫忙遛狗，沒想到犬隻突然攻擊其他飼主，她試圖阻止反而被包圍，遭8隻狗不斷撕咬。目擊者完全沒有聽見狗吠聲，只聽見她的陣陣慘叫，而她最終不幸被活活咬死。

綜合《每日郵報》及《太陽報》，28歲死者來自倫敦，12日下午受僱帶著8隻狗到薩里郡凱特勒姆（Caterham）的知名遛狗景點，其中包括2隻臘腸犬和11歲的蘭伯格犬（Leonberger），後者為紐芬蘭犬（Newfoundland）及聖伯納犬（St. Bernard）混種，體重可達70公斤。

她遛狗到一半時，名為Shiva的蘭伯格犬突然攻擊另一名帶著小型犬的女性飼主，咬傷這名女子。死者於是開始和Shiva搏鬥，試圖阻止卻力氣不敵，反而被8頭犬隻攻擊，四肢被瘋狂啃咬。她一開始大聲哭喊，接著是更長的喊叫，一聲尖銳的尖叫後又一陣微弱的哭聲，最後歸於安靜。

目擊者回憶，「沒有狗吠，只有她的尖叫聲。她遭到攻擊，試圖想坐起來，但犬隻包圍她，咬住她的手臂，她起不來。這太瘋狂了。」知情人士也透露，當時犬隻圍繞著她，讓她站不起來，「牠們不可能走開，在發狂的情況下，牠們只會撲向眼前的東西。」

2名騎馬經過的路人曾試圖出手幫忙，死者卻大聲要他們後退，且有幾隻狗奔向他們的馬，導致其中一匹馬被嚇到狂奔，騎手從馬背上摔下。知情人士提到，當時的狀況就連騎手都無能為力，因為死者的狗實在太多，一旦發狂就難以控制，「出事時就像被小狼攻擊。」

警方獲報約半小時後趕到，查獲8頭犬隻，都不屬於危險或禁止飼養的品種，正等待進一步調查。附近犬舍老闆對此則表示，專業遛狗人士會開車帶狗出門，「你會看到有些人一次遛五六隻狗，我一直覺得他們不該這樣。」