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社會 社會焦點 保障人權

阿柴「黑皮」溜出門逛大街　驚險穿越馬路...熱心民眾出手救狗

▲柴犬回到飼主身旁 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲柴犬回到飼主身旁 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一隻柴犬在屏東市馬路穿梭，險象環生，被林姓女子發現救援，卻未發現飼主，帶往派出所處理，警方根據項圈上資訊，找到林姓女飼主，心急如焚的她放下心中大石頭，感激熱心的林女及員警的協助。

▲柴犬回到飼主身旁 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

日前一位林姓女子牽著一隻走失柴犬至屏東警分局民和派出所，請求警方協助尋找飼主。林女表示，這隻柴犬穿梭在馬路中，好幾次都差點被機車撞到，於是趕緊將牠牽到路邊，狗狗也很乖巧都沒有吵鬧，因為柴犬脖子有項圈，而且看起來是有人照顧的寵物犬，但在附近找了兩圈都沒看到主人，就先將其帶到派出所。

警員林財慶及賴柏宇在其項圈上發現飼主林姓婦人的連絡資訊，立即通知其來認領，而柴犬也不怕生，和員警玩成一片。

林婦剛進到派出所，柴犬馬上興奮地奔向主人，而她也開心呼喊柴犬名字「黑皮」，「黑皮」非常雀躍地一直在主人身邊轉圈圈。林表示，「黑皮」是趁家裡沒人的時候偷溜出去，等家人回來才發現「黑皮」不見了，家人心裡都非常著急，幸好有拾得人和員警之協助，才能與愛犬團聚，真的非常感謝。

分局長黃國源表示，飼養寵物時請植入晶片，並配戴有聯絡方式之項圈，以便不慎走失時，盡速找回愛寵，另外攜帶寵物外出時，請務必以牽繩或寵物外出籠等適當措施，以避免走失或釀成憾事。

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