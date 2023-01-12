桃園13歲國中生沒錢葬父　派出所所長聯繫公益團體救急

▲黃姓男子去年11月間不幸病逝，家中僅剩13歲獨子和年邁母親。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹警分局去年11月間處理一起黃姓男子因病過世個案行政相驗，意外發現家中親屬僅剩13歲獨子，白天上課晚上還要照顧因車禍受傷的年邁祖母，且根本無力負擔父親喪葬費用，大竹派出所所長郭堂榮緊急聯繫公益團體探視，贈送日常生活用品與慰問金救急；桃園市政府社會局指出，去年曾就此個案給予關懷，但因祖母還領有榮眷半俸與老人年金補助，小孩也領有低收入戶補助，個案尚不符合急難救助，但社會局社工會持續追蹤關注。

蘆竹警分局指出，大竹派出所員警去年11月16日為一起51歲黃姓男子因病死亡個案報請桃園地檢署行政相驗，意外發現死者親屬年僅13歲國中生，員警關注瞭解發現，黃姓國中生是死者獨子，父親過世後，不僅要自食其力，還要照顧因車禍受傷在家休養的祖母，祖孫2人生活處境堪慮。

蘆竹警方還得知，黃姓國中生於父親生前臥病期間，白天上課，晚上則同時照顧父親與因傷休養祖母，父親過世後，目前每月僅靠祖母老人年金、榮眷半俸以及都收入戶補助渡日，黃姓國中生連父親喪葬費都無力籌措。

▲桃園市蘆竹警分局大竹派出所所長郭堂榮（左）與公益團體前往黃姓國中住家探視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大竹派出所所長郭堂榮獲悉緊急聯繫公益團體「桃園市寒冬送暖協會」，共同前往黃姓國中生住宅關懷，協會當即捐助6,000元與生活用品，也希望善心人士能協助祖孫2人在年前給予關懷；此外，黃姓國中生與伯父同住，目前伯父也因車禍受傷休養，但還有3個兒子有工作能力，可代為照顧休養的祖母，若有善心人士捐助，可以聯繫黃姓伯父，電話：0932-075905。

桃園市府社會局表示，此個案去年11月間已由社工主動接觸關懷，但由於其祖母仍領有榮眷半俸與老人年金，每月可有約22,000元補助，國中生有低收入戶每月2,200元補助，祖母名下還有現住房屋，再加上同住伯父雖車禍受傷休養，但有3個兒子都有工作能力，因此不符合急難救助門檻，但社工都會持續追蹤關懷。