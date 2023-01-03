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國中女走斑馬線遭輾命危！嬤見孫女「卡砂石車底」崩潰　衝撞畫面曝

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉3日傍晚發生一起嚴重交通事故，一輛砂石車在行經冬山路一段與安中路交叉路口時，疑因雨天視線不良，輾壓一名正行走在斑馬線上的女國中生，造成女學生受困車底當場無呼吸心跳。有目擊者指出，女學生住家離案發現場不遠，少女的阿嬤聽聞聲響後出來查看，發現是孫女遭撞，當場痛哭失聲。

▲▼警消搶救受困砂石車底的女國中生。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭冬山鄉發生砂石車碾人事故。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭消防局表示，這起事故發生在3日傍晚5點17分許，一輛砂石車在駛離加油站後，穿越冬山路一段與安中路交叉路口，不慎碾壓正走在斑馬線上的女國中生，造成對方受困車底。消防局獲報後派遣冬山及馬賽分隊人、車前往救援，並以機具將女學生救出，不過女學生已失去生命跡象，送往聖母醫院後雖恢復呼吸心跳，但情況仍不樂觀。

▲宜蘭冬山鄉一名國中女學生過馬路時，遭砂石車輾過。（圖／記者游芳男翻攝）

▲女學生過馬路時，遭砂石車輾過。

根據監視器畫面，女學生當時依照行人號誌步行在斑馬線上，不料卻遭一旁剛離開加油站的砂石車直直撞上，被碾入車底。據目擊者指出，少女的阿嬤在聽聞聲響後出門查看，隨即發現是孫女被壓在車底，動也不動，當場情緒潰堤，崩潰痛哭，場面令人不捨。

▲宜蘭冬山鄉一名國中女學生過馬路時，遭砂石車輾過。（圖／記者游芳男翻攝）

警方表示，初步研判砂石車有違規未依號誌指示行駛情事，但詳細肇事原因還有待進一步調查釐清。

▲▼警消搶救受困砂石車底的女國中生。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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