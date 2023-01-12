獨／野生「絕版法拉利F8 Spider」現身台中土地公廟　信徒驚喜目擊

▲台中土地公廟旁捕獲野生絕版法拉利F8 Spider，信徒拜拜看傻眼。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市西區街頭日前出現一台絕版法拉利敞篷F8 Spider，在行經華美街附近時，在一土地公廟旁停等紅綠燈，亮眼鮮黃色加上雄厚低沉的引擎聲浪，吸引眾人目光，尤其是正在土地公廟拜拜的信徒全都看傻眼。該台F8 Spider去年2月才出廠、7月領牌，標配1628萬元，若加上改裝、升級配備等粗估直逼2000萬元。

▲過去三年台灣人總共買了35台F8 Spider，總價逼近6億元。（圖／資料照片）



超跑專家透露，法拉利F8 Spider雖然一輛要價1628萬，但過去3年在台灣賣超好，因其採用V8引擎，很受超跑迷喜愛。據悉，2020年台灣就賣出3輛、2021年19輛、2022年13輛，共35輛、總價格粗估逼近6億元。

不過，由於歐洲環保法規限制，法拉利不出產大排氣量引擎車款，因此F8已停產，現在市面上看到的F8都是絕版車。法拉利F8 Spider最具特色的就是可在時速45km／h內，以14秒的完成啟閉的RHT可摺疊式硬頂敞篷，結合向後延伸的主動式擾流板。

動力上，F8 Spider搭載連續4年獲得國際年度引擎大獎、堪稱「法拉利史上最強V8」的3.9升雙渦輪V8引擎，搭配7速F1雙離合自手排變速箱，具有最大馬力720匹／78.5公斤米扭力峰值，0-100km／h加速2.9秒、極速340km／h的表現。