台中女活活餓死寵物倉鼠！牠遭關籠內身亡「遺體腐爛長蛆」

▲陳女與林姓室友同居，一起養了寵物倉鼠，離開時卻沒將寵物帶走，導致倉鼠活活餓死。（圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中一名陳姓女子日前在外租屋，與林姓室友合住，2人一同飼養了倉鼠，沒想到退租後竟將倉鼠留在房內，沒有給予食物、飲水，導致寵物倉鼠活活被餓死、腐爛生蛆。台中地院審理後，依照違反動物保護法，判陳女拘役20天、併科罰金10萬元，全案仍可上訴。

依據判決書內容，24歲的陳女2021年7月向曾姓房東租屋，與未成年的林姓女友共同居住，並飼養了一隻寵物倉鼠。不過，2人後來因為細故，同年9月沒有再住在租屋處理，沒想到2人將倉鼠關在寵物籠內、放置於租屋處，沒有提供食物與飲水，導致寵物倉鼠無法逃生、活活餓死，在寵物籠內腐爛、長蛆，直到附近的住戶向曾姓房東反應，曾姓房東才發現。

▼寵物倉鼠被關在籠內餓死，遺體腐爛長蛆。（示意圖／CC0圖庫）



陳女到案後坦承，辯稱倉鼠是林姓女室友所飼養，她有想要積極處理，但家人不同意讓她將寵物帶回家。

台中地院審理後認為，陳女與林女同居、在租屋處內飼養倉鼠，應該避免倉鼠受到虐害或傷害，卻雙雙離開該租屋處，還沒有提供食物、飲水，導致寵物倉鼠在籠內餓死、腐爛長蛆，依照《動保法》故意傷害致動物重要器官功能喪失罪嫌，判陳女拘役20天、併科罰金20萬元，全案仍可上訴。

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