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瘋電影／暴戾夜　聖誕老公公許願救了一家人

文／賴賴

▲▼暴戾夜。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

雖然不是基督徒，但似乎真的是聖誕夜的救護車聲與救火車聲，都較稀少，不知道是不是心理作用，而這部電影卻顛覆了我們心裡面的聖誕節，聖誕夜不再平安，聖誕老公公在送禮中途，遇見一樁不平安的歹徒突襲首富家，而聖誕老公公的心願解救了這一家人。

具有創意的設計，聖誕老公公原來也不是魔法精靈，聖誕老公公具備的魔法其實就都只是跟小朋友和聖誕禮物相關，所以這次的聖誕老公公憑藉的原本的高大體魄，和孔武有力的氣魄，擊垮了恐怖分子的掠奪，整體流暢好看，充滿暴力的聖誕夜。

片　　名：暴戾夜
英文片名：Violent Night
類　　型：動作、犯罪、喜劇
上映日期：2022-12-02
片　　長：01時52分
導　　演： 湯米維爾柯拉(Tommy Wirkola)
演　　員： 大衛哈伯(David Harbour) 、 約翰拉奎察莫(John Leguizamo) 、 貝弗莉希瑟丹傑洛(Beverly D'Angelo) 、 肯吉甘特(Cam Gigandet) 、 艾蒂帕特森(Edi Patterson)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

「去他的“靜享天賜安眠”。」

《無名弒》、《捍衛任務》、《極凍之城》、《死侍2》以及《玩命關頭：特別行動》製作公司87North，精心打造這部精采刺激的聖誕佳節驚悚片《暴戾夜》，讓兩道白眉毛、白髮白鬍鬚的紅衣紅帽聖誕老人帶來一個血腥的聖誕夜。

當一支傭兵團隊在聖誕夜突襲一棟富有人家的豪宅，並且挾持豪宅內的所有人為人質時，他們竟然遇到一個完全意想不到的強勁對手：聖誕老人（《黑寡婦》、Netflix影集《怪奇物語》大衛哈伯 飾），而且他會讓他們知道聖誕老公公並不是一個面容慈祥、心地善良的聖人。

這部電影堅強的卡司還包括約翰李古查摩（《捍衛任務》）、愛蒂派特森（喜劇影集《神祐家族》）、凱姆吉甘特（《冷血悍將》）、艾力克斯哈塞爾（Netflix影集《星際牛仔》）、艾莉克西絲羅德（《明日之戰》）以及貝佛莉狄安姬洛（《瘋狂假期》系列電影）。

《暴戾夜》一片由挪威導演湯米維爾柯拉（《女巫獵人》、《死雪禁地》系列電影）執導，製片是87North製作公司的凱莉麥考密克、大衛雷奇以及蓋伊達內拉，編劇則是派特凱西與喬許米勒（《音速小子》）。

▲▼暴戾夜。（圖／yahoo）

▲聖誕老公公一如往常的分送著各家聖誕禮物，豈料某小朋友因家庭問題而被遺忘，突然預訂卻又傳來家中遇劫消息。

▲▼暴戾夜。（圖／yahoo）

▲聖誕老公公因麋鹿受到驚嚇逃跑，導致徒手被歹徒給制伏。

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