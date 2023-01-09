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好市多蛤蜊濃湯「喝到黑牙齒」超嚇人　釣出一票牙醫解釋真相

▲▼孩子在蛤蜊濃湯裏面喝到的，一度以為是顆臼齒。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲孩子在好市多喝蛤蜊濃湯，結果竟喝到一顆牙齒，。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／趙蔡州報導

吃東西時，若突然吃到不符預期的東西，真的會嚇一大跳。一名女網友表示，她的孩子日前喝好市多的蛤蜊濃湯，結果突然喝到一顆斷裂的牙齒，嚇得她以為是兒子的臼齒掉了，所幸檢查後並非是兒子的的牙齒，也因此好奇這個究竟是哪裡來的。貼文一出立刻引發網友熱議，甚至釣出一票牙醫解答。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她與老公、兒子日前去逛好市多，兒子在熟食區點了一份蛤蜊濃湯，不料喝到一半竟吐出一顆斷裂的牙齒，當時她與老公看了嚇了一大跳，還以為是兒子的臼齒掉了，兒子才解釋在濃湯中吃到的。

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照片中可以看見，該牙齒上面充滿了黑色線條，下半部則有明顯的斷裂痕跡，還有一個相當明顯的凹洞。原PO表示，她當時立刻跟賣場的客服反應，「客服不清楚濃湯的成分，只說要來收回異物，回去做調查，收回時會退費及送水果禮盒，等調查之後，會再跟我說結果如何。」

▲▼孩子在蛤蜊濃湯裏面喝到的，一度以為是顆臼齒。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼孩子在蛤蜊濃湯裏面喝到的，一度以為是顆臼齒。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲文章也釣出牙醫解釋。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「我覺得，看起來就是臼齒」、「歐買尬，好噁喔」、「請客服化驗DNA」、「乍看之下很像牙齒，但這個是高湯的骨頭碎屑吧」、「看到是蛤蜊，我以為是珍珠」、「豬的吧，我小時候喝過外面一般小館子的大骨湯，也吃過有牙齒，我媽偶而也會買豬頭回家滷，所以豬牙齒不陌生」。

文章也釣出不少牙醫網友說，「這顆不是人的蛀牙，是豬乳牙」、「不是人的，我是牙醫，如果有豬高湯成分，的確有可能是豬的，因為市面上屠宰的豬，多數都還是乳牙，看起來的確有點像正要換牙，被吸收掉牙根的樣子」、「我還是牙醫學生，但確定這不是人的牙齒喔」。

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