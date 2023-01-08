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南投垃圾去化問題嚴峻　許淑華：協調外縣市每年代處理5至6萬噸

▲南投縣長許淑華表示，目前已協調外縣市每年代為處理5至6噸垃圾。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華表示，目前已協調外縣市每年代為處理5至6噸垃圾。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會第20屆1次臨時會7日閉幕，會中期勉縣府在縣長許淑華的新人新政下，能確實解決垃圾去化及妥善處理國土計畫重新分區等攸關民眾權益問題；許淑華表示，絕對會以最嚴謹的態度來處理，確保民眾權益不受損。

本次臨時會進行審查報告及三讀會議第二、三讀會，共通過8個提案及2個臨時動議；許淑華表示，垃圾處理是南投最重要的課題，縣府目前正在加速垃圾去化，已與幾個縣市協調好協助清運，初估每年能夠去化大概5至6萬噸，也會再繼續努力尋求協助，希望可達8至10萬噸左右的目標，也希望民眾能做好源頭的垃圾分類工作，才能有效減少垃圾量。

▲南投縣議會臨時會閉幕，縣長許淑華強調一定在垃圾去化等議題保障民眾權益。（圖／南投縣政府、南投縣議會提供）

▲南投縣議會臨時會閉幕，縣長許淑華強調一定在垃圾去化等議題保障民眾權益。（圖／南投縣議會提供）

議長何勝豐則認為，未來南投縣還是必須要有自有的最終垃圾處理系統，來徹底解決問題；許淑華回應，目前環保局正進行整體盤點，也已跟國際上很多不同的處理系統廠商接觸了解，尋求各種處理方案的利弊得失，在哪個地點採取什麼樣的處理系統技術，未來應朝向何種處置方式，都會做詳細評估，在進行各個方案前也會先跟議會做好溝通、取得當地民眾同意才會進行。

另於國土重新分區的問題上，縣議員陳宜君希望縣府延長公開閱覽的時間，並在13鄉鎮市設置諮詢服務中心，協助民眾解惑並解決相關土地問題；縣議員林婷立則要求縣府確保原住民保留地的使用權益不受損，不能因土地被劃入國土保育區的用地，而導致原住民無法利用。

▲南投縣長許淑華（前排左）。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華（前排左）。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，中央正在推動國土計畫重新分區，主要目的是保育國土，並能夠做最充分運用跟配置，各縣市政府也都積極配合作業；因南投縣幅員遼闊、山坡地多，國土計畫劃分後可能會影響到整體開發，發展也會受到一些限制、攸關民眾的土地使用權利，很多長輩目前還不清楚整體相關規定及國土功能分區後未來的影響。

許淑華說，縣府地政處除會再加強在13鄉鎮市增加諮詢服務平台、延長申覆時間，也會與地政士公會合作，由各地地政士來協助民眾解惑，針對民眾的個案一一釐清，讓民眾放心伸張權利；針對仁愛鄉等原住民保留地的規劃範圍和未來使用劃分，許淑華也希望中央能考量到原民傳統文化的使用情形，未來會請地政處協助保障原民土地使用權益，並儘速整合出地方意見，提供中央檢討參考，希望儘量不影響所有縣民權益。

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