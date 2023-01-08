貴婦破產拒鄰居援助！　帶兒住「斷水斷電豪宅」12年

▲安妮寧願住在斷水斷電的豪宅也不願接受外界援助。（示意圖／Pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

印尼雅加達一名貴婦自從12年前丈夫破產離世後，便家道中落，然而她礙於面子，不願接受外界援助，企圖繼續假裝自己富貴的形象，更為此帶著兒子在已經斷水斷電的豪宅內生活多年。附近鄰居表示，早在得知母子倆生活困難後，就想要幫助他們，但卻遭到拒絕。

根據《馬來前鋒報》引述當地媒體報導，現年58歲的安妮原本在當地過著富裕的生活，然而12年前丈夫破產，不久後便離世，留下安妮與兒子母子倆相依為命。但安妮卻不願接受家道中落的現實，認為自己能夠掌握生活與經濟能力，因此拒絕接受當地政府與附近鄰居的支援，堅持過著封閉自我的生活。

安妮就這樣帶著獨生子迪科留在原本的豪宅內居住，然而豪宅卻因他們無法支付相關費用而斷水斷電。安妮與迪科就這樣在沒水沒電的豪宅裡面住了12年。迪科甚至為了照顧罹患憂鬱症的母親，被迫輟學。雖然迪科也認為母親的做法太過極端，但是因為太過孝順，無論做什麼事都會徵詢母親的意見，因此不敢違背母親的意思，偷偷接受外界援助。

當地居民表示，曾經多次向母子倆伸出援手，但最終都還是遭到無情拒絕。直到近日安妮因為健康狀況被強迫送院接受治療，鄰居們才偷偷跑到他們家協助打掃與整理，並幫迪科找到工作，以賺取母親醫藥費，而如今的他也成為一名保全。