逢甲大學普發8008元紅包：比政府大方　學生狂酸「拿學費當大爺」

▲逢甲大學發8008元紅包給每名教職員。（圖／逢甲大學官網）



記者崔子柔／綜合報導

行政院日前稱將在農曆春節後全民普發6千元，逢甲大學4日則在舉辦尾牙時，除了抽出近50個萬元以上紅包，還宣布發給每位教職員8008元紅包，「比總統府大方」，沒想到此舉引起學生不滿。

逢甲大學尾牙壓軸時，由高承恕董事長代表董事會宣布，發送給全校教職員工每人8008元，預計在1月17日入帳，台上的投影幕上寫著「逢甲大學比總統府大方」，台下教職同仁則笑得合不攏嘴。

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▲現場員工樂開懷。（圖／逢甲大學官網）



消息曝光後，卻引起學生、校友不滿，紛紛到逢甲大學臉書粉專貼文下留言表示，「我繳給逢甲的學費比繳給國家的稅多，我也很大方」、「有那麼多閒錢怎麼不去解決停車場的問題，大方，笑死，拿學生繳的學費當大爺」、「學費收太多的話退還給學生啊，給教職員發紅包幹嘛」、「這些錢都從停車場賺來的吧笑死，不知道怎麼解決停車問題，然後再那邊炫發了多少錢」、「不知道校友還在繳就學貸款的怎麼想」、「按照同樣邏輯從學生賺太多，是不是該退給學生啊？真的賺太多，還需要教育部補助嗎」。



▲學生、校友怨氣很重。（圖／逢甲大學臉書粉專）



根據《中央社》報導，逢甲大學秘書長唐國豪指出，外界正反意見，校方虛心接受，舉行尾牙當天，正好是行政院公布全民普發6000元，學校以幽默梗增加尾牙氣氛，校內學生約2萬人，學雜費約23億元，學校預算40億元，仍須努力辦學，強調這是董事會另外撥款與學校預算無關，不影響學校預算支出。