徐懷鈺當年比蔡依林紅？網點出分水嶺：連60歲阿嬤都在「有怪獸」

▲網友比較徐懷鈺和蔡依林名氣。（圖／翻攝自Facebook／徐懷鈺Yuki、蔡依林 Jolin Tsai）



實習記者林郁婷／綜合報導

每個時期都有幾位當紅的偶像，也經常會被人互相比較，就有網友在看了跨年演唱會發現，「平民天后」徐懷鈺回歸開唱引發一片叫好，更有人說當年紅時狠甩蔡依林一大截，但他也疑惑「真的是這樣嗎？」對此，不少人都點頭說是，「我爸媽都會唱徐的歌」。

一名網友在PTT八卦版上以「當年徐懷鈺比蔡依林紅？都市傳說？」為題發文，表示今年跨年演唱會，不少人大讚徐懷鈺的表演，「很多人說當年蔡依林根本沒得比，連徐懷鈺的尾燈都看不到」，讓他很疑惑，蔡依林不是都直接賣票開演唱會，但是徐懷鈺只能在跨年的時候唱，「等級檔數差很多吧？」

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貼文一出，不少人表示徐懷鈺當時的確很紅，「我爸媽都會唱徐懷鈺的歌」、「是的，連當時60歲的阿嬤都在有怪獸」、「超紅到不可思議，我那時候小學四年級」、「徐懷鈺一開始真的比蔡依林紅多了」、「當年小朋友都在喵喵喵、有怪獸」、「徐懷鈺沒被合約搞的話，現在可能是台灣濱崎步」。

不過也有人覺得兩人出道時間不同根本無法比較，「2個人根本不同時期...怎麼比」、、「蔡依林1999年才出來是要怎麼比」、「紅的時間不一樣，徐當紅是97、98年左右，蔡依林是99年才出道的」、「已經算是不同時期的歌手了，而且徐懷鈺紅的時間不是很長」。