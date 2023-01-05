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大陸 大陸焦點 特派現場

12歲男童「暴風飆長到191公分」！網一看「急點1問題」：快去檢查

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▲12歲男童身高已達191公分。（圖／翻攝沸點視頻）

圖文／CTWANT

大陸河南一名男童，年僅12歲，身高就長到了191公分，180公分的爸爸張先生幫他量身高，還要站在桌子上量，張先生也透露，自己平時沒有特別給孩子吃什麼，就是偏多一點，沒想到已經191公分了。

綜合陸媒報導，河南鄭州一名張先生，近日發現孩子的身高長得有點快，就給孩子量個身高，結果有191公分，量身該還要站到桌子上量。張先生稱表示，「我愛人是1米7，我是1米8，（孩子）平時就是肉食偏多一點，沒想到已經1米91了。」張先生表示，孩子今年12歲，剛上初一，這個身高確實挺高的了，自己都得仰臉看他。不過自己也有1米8，覺得也很正常。

影片曝光後，吸引不少網友留言「不打籃球可惜了」、「火車票兒童實名制了，12歲依然可以買兒童票」、「這身高超出了我的想像呀」、「我爸媽都是165，我妹妹171，我161」、、「感覺現在小孩都挺高的」。

但也有網友看了相當擔心，認為年紀太小長得高也有隱憂，「最好去檢查一下腦垂體」、「垂體瘤，注意一下」、「我覺得應該去做個檢查，如果沒有啥問題也安心，不會後知後覺耽誤孩子」、「如果比父母高太多，建議檢查一下基因，親戚也有類似狀況，檢查出了基因病」、「如果短時間生長過快，需要檢查腎上腺或者垂體功能」、「去檢查下比較好，有些激素方面的疾病都是身高超級高」。

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