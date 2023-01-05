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2022年只洗過37次澡！萬人迷網紅認了：比愛愛63次還少

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲成人網紅的衛生習慣顛覆粉絲想像。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人認為正妹都是香香的，但這位妹子可能顛覆你的認知了！一名經營成人頻道的正妹網紅在社群回顧2022年，自爆在過去一年僅洗澡過37次，甚至比愛愛次數還要少很多，消息一出引爆粉絲震驚，也引起大量網友討論。

據《紐約時報》報導，來自美國愛荷華州（State of Iowa）的正妹艾拉（Aella），擁高顏值和傲人身材，是名成人頻道的網紅，經營的OnlyFans頻道粉絲眾多，每月收入高達10萬美元（約新台幣307萬元）。

不過即便是萬人迷的她，衛生習慣卻顛覆粉絲想像。日前艾拉在個人推特「@Aella_Girl」分享自己2022年的統計數據圖，大方列出所有的日常動態，包括「出門222次、工作137次、上廁所194次等」，令網友吃驚的是，她連自慰26次、愛愛63次也不避諱的詳細寫出。

最讓粉絲訝異的是，她也自爆2022的洗澡次數僅37次，甚至比愛愛次數63次還少，讓不少愛乾淨的網友崩潰，批評她習慣太噁心。對此，艾拉聲稱，不洗澡是不想破壞皮膚的微生物平衡，且自己「越常洗澡，聞起來就越臭」，雖然不常洗澡，但會局部清洗私密處和腋下。

而根據2021年哈佛大學研究顯示，美國成年人一年平均洗澡145次，艾拉的洗澡次數確實遠低於平均值，讓不少人對「正妹總是香香的」的幻想破滅。

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