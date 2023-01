2022年只洗過37次澡！萬人迷網紅認了：比愛愛63次還少

▲成人網紅的衛生習慣顛覆粉絲想像。(示意圖/取自免費圖庫Unsplash)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

許多人認為正妹都是香香的,但這位妹子可能顛覆你的認知了!一名經營成人頻道的正妹網紅在社群回顧2022年,自爆在過去一年僅洗澡過37次,甚至比愛愛次數還要少很多,消息一出引爆粉絲震驚,也引起大量網友討論。

據《紐約時報》報導,來自美國愛荷華州(State of Iowa)的正妹艾拉(Aella),擁高顏值和傲人身材,是名成人頻道的網紅,經營的OnlyFans頻道粉絲眾多,每月收入高達10萬美元(約新台幣307萬元)。

cut my own hair and threw it in braids overnight. I usually keep my hair past my waist so this is a big change! pic.twitter.com/Z6YhtiBxdn

不過即便是萬人迷的她,衛生習慣卻顛覆粉絲想像。日前艾拉在個人推特「@Aella_Girl」分享自己2022年的統計數據圖,大方列出所有的日常動態,包括「出門222次、工作137次、上廁所194次等」,令網友吃驚的是,她連自慰26次、愛愛63次也不避諱的詳細寫出。

最讓粉絲訝異的是,她也自爆2022的洗澡次數僅37次,甚至比愛愛次數63次還少,讓不少愛乾淨的網友崩潰,批評她習慣太噁心。對此,艾拉聲稱,不洗澡是不想破壞皮膚的微生物平衡,且自己「越常洗澡,聞起來就越臭」,雖然不常洗澡,但會局部清洗私密處和腋下。

而根據2021年哈佛大學研究顯示,美國成年人一年平均洗澡145次,艾拉的洗澡次數確實遠低於平均值,讓不少人對「正妹總是香香的」的幻想破滅。

My 2022 in stats! Image is my mood each day



And some # - how many times I ___ this year:



went outside: 222

pooped: 194

socialized: 165

worked: 137

took adderall: 126

drank alcohol: 118

danced: 64

had sex: 63

cried: 59

wrote: 51

gamed: 44

had a good meal: 42

showered: 37

1/ pic.twitter.com/75DL7huVzC