新竹棒球場存在152項問題　高虹安忍痛宣布：不辦經典賽熱身賽

▲高虹安今日開記者會，表示竹市棒球場問題多，將不再爭取舉辦經典賽熱身賽。（圖／翻攝高虹安臉書粉專）

記者陳凱力、翁子皓／新竹報導

新竹市長高虹安今（5）日早上九點針對新竹市立棒球場問題召開記者會，她表示經過去年12月14日美國大聯盟派員場勘後，發現新竹市立棒球場存在152項問題，考量來不及1月中驗收，因此新竹市將不爭取舉辦「世界棒球經典賽熱身賽」。

新竹市立棒球場去年12月14日請來美國大聯盟場勘，高虹安今日開記者會公布場勘結果，遺憾的是新竹棒球場存在152項問題，如果要舉辦經典賽熱身賽，場地必須在1月中前完成驗收，但前市府7月到12月，足足5個月的時間，卻沒有做好改善，導致新竹市立棒球場無法在1月中提供安全的場地，因此高虹安忍痛宣布，將不再爭取舉辦「世界棒球經典賽熱身賽」。

高虹安指出，經專家場勘後，發現新竹市立棒球場部份區域草皮生長狀況非常差、需經長時間養護，補嫩草和施肥，針對性補強才能改善，此外排水坡、草皮、土壤排水效能也很差，開灑水器材半小時就有積水的情況，而場勘人員在土壤採樣的過程中，竟挖到廢棄的磚塊、廢棄電線等，讓高虹安痛批前市府與廠商的施工有問題。

高虹安表示，前市府遺留複雜合約關係，後續市府恐面臨違約訴訟，目前檢調已立案調查，竹市府也會全力配合，並主動將證據送交地檢、政風、監察院。