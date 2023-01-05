年輕人開房真會玩！房務員掀棉被見「奶瓶+奶嘴」驚呆：還有尿布

▲客人退房後留下奶嘴還有奶瓶。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

情侶之間性生活美滿是件開心的事情，若兩人還能夠一起開發新的玩法，想必對於感情增溫有很大的幫助，一名房務人員表示，每次整理客人退房的房間，都會發現許多稀奇古怪的東西，日前有一對年輕男友退房後，在棉被裡發現奶嘴跟奶瓶，甚至還有用過的嬰兒尿布，忍不住驚呼「玩這麼嗨」。

該名房務人員在臉書「靠北住宿2.0」發文，整理客人退房的房間，總會發現一些奇怪的物品或是玩具，這時就很猶豫，該不該打電話請客人取回，接著她娓娓道來遇到的有趣事蹟，日前有一對沒帶小孩的年輕男女來開房，退房之後她進去整理，發現棉被裡有奶嘴還有奶瓶。

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不僅如此，她還在垃圾桶看到幾片用過的嬰兒尿布，「很明顯是那對男女包的」，尿布上魔鬼氈的部位，被訂書機多釘了一片延長，「應該是要用方法延長嬰兒尿布的魔鬼氈，成人才包得下」，她不禁笑了一下，「原來那對男女愛玩嬰兒play」。她也笑著問「請問這時候要不要打電話，問客人是否要拿回奶嘴跟奶瓶」，但她最後沒有打，直接丟掉了。

貼文一出，不少網友笑說，「應該要打電話的」、「奶瓶奶嘴怎麼可以用一次就丟」、「只有我覺得放在棉被裡很奇怪嗎」、「釘訂書針多危險，買成人紙尿褲不是比較好」、「打了也沒臉回去拿吧」、「第一次聽到嬰兒PLAY」、「這太有趣了吧」。