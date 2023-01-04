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本篤十六世逝世　路透：教宗方濟各若請辭難度降低

▲▼教宗方濟各。（圖／路透）

▲教宗方濟各年事已高。（圖／路透）

文／中央社梵蒂岡3日綜合外電報導

天主教教宗方濟各6個月前否認他即將因健康問題請辭的揣測，就算他曾動過念頭，當時仍面臨教廷內已有一位榮休教宗的難題。但在前任教宗本篤十六世辭世後，情況出現了變化。

路透社報導，本篤十六世（Benedict XVI）2013年成為600年來首位辭職的教宗，未履行職務至離世為止。之前「兩位教宗」已十分困擾教會，遑論出現兩位退休、一位現任的「3位教宗」情況。

本篤十六世去年12月31日辭世後，對方濟各（Pope Francis）與天主教會而言，決定辭職應該會變得比較容易，並且可能促使方濟各檢討未來教宗因年邁而辭職時會發生的情況。

現年86歲的方濟各已比本篤十六世榮休時大一歲，雖然他需要拐杖和輪椅協助，仍未展現放慢步調的跡象，預計本月前往非洲、8月造訪葡萄牙。

方濟各曾清楚表明，如果有一天身心健康妨礙他領導13億天主教徒，將不帶猶豫地請辭。

但他去年7月2日接受路透社訪問時反駁將立刻請辭的傳言，表示他心裡從沒有過這個念頭，也否認外交官之間流傳他罹癌的消息。

今年3月方濟各獲選成為教宗將滿10週年，4年後他將邁入90歲，升高了他未來可能辭職的機會。

教會法規定教宗可以辭職，但須在無外在壓力下作出決定。這項預防措施可以追溯到數百年前歐洲君主影響教皇職權的年代。

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