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軍權僅次金正恩！　北韓換掉「軍事第2號人物」朴正天

▲▼北韓朴正天、林光日指揮參觀砲擊競賽訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓朴正天（左）指揮參觀砲擊競賽訓練。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

官媒北韓中央通信社（KCNA）1日報導，北韓掌握軍事權力僅次於領導人金正恩的官員、北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天（Pak Jong Chon），已經遭到撤換。

朴正天原本身兼北韓勞動黨中央委員會書記。北韓中央通信社報導，在勞動黨中央委員會上週召開的年度會議上，朴正天被撤職，由李永吉（Ri Yong Gil）接替。報導並未說明原因。

路透社報導，朴正天在2020年底獲拔擢進入勞動黨中央政治局，並晉升元帥，這是僅次於金正恩的軍階。2022年11月，他大力抨擊南韓與美國舉行聯合軍事演習。

平壤會定期調整領導班底，且往往利用年終黨內大會宣布人事改組與重大決策消息。

▲▼金正恩。（圖／路透）

▲金正恩。（圖／路透）

根據北韓國家電視台的畫面，在勞動黨中央委員會年度會議上，當其他委員對人事案進行舉手表決時，坐在講臺上前排的朴正天低著頭。其後的畫面顯示他的座位已空。

此外，北韓中央通信社2日發布金正恩元旦當天赴祖父與父親陵寢錦繡山太陽宮（Kumsusan Palace of the Sun）訪問的照片中，也不見朴正天身影。不像2022年10月北韓勞動黨建黨77週年紀念日時，金正恩在朴正天陪同下前往錦繡山太陽宮。

北韓勞動黨中央軍事委員會由金正恩擔任委員長，被視為超越北韓國防部、權力最大的軍事決策單位。

金正恩主張北韓應研發新的洲際彈道飛彈及擴大核子武器儲備，以反制美國與南韓，以此為北韓2023年國防戰略重要部分。

朴正天因對北韓的短程飛彈技術發展有功，在2015年至2020年軍階迅速爬升，從1星砲兵司令升至4星上將。

朴正天的繼任者李永吉也是一位擔任過重要職位的資深軍事指揮官，當過北韓參謀總長及國防部長。

▼朴正天。（圖／達志影像）

▲▼勞動黨中央委員會書記朴正天。（圖／達志影像）

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