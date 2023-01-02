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身高152公分！男友爸媽「強逼分手2選1」　超瞎理由ABC妹傻了

男友爸媽嫌棄太矮逼分手。（示意圖／翻攝自pexels）

▲男友爸媽嫌棄太矮逼分手。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

分手理由百百款，連身高太矮也可以成為分手的理由。一名女網友抱怨，因為身高只有152公分，結果被男友爸媽強迫分手，原因是以後生的小孩也會很矮，但明明男友的媽媽也才高她不到2公分而已。

原PO在Dcard以「因為太矮被男友爸媽強迫分手」為題表示，自己真的矮，身高只有152公分，小學後就沒有再長高，但從來沒想過會因為這麼荒唐的原因分手，「雖然我和男友都是ABC，但男友的家人思想非常傳統，想控制他一輩子的那種。」

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原PO無奈透露，研究所寒假時，飛去美國找男友及男友家人，之後才知道，原來在她出發前一天，男友的家人竟要求男友在這次談分手，如果不分手就不是他們的兒子、醫學院昂貴費用自己想辦法等，又說因為她很矮，以後生的小孩也會很矮，讓她很錯愕。

原PO說，「據說我來之前，他媽跟男友說『這女孩什麼都好，就是太矮了』，我想說阿姨妳也才高我不到2公分而已，反正後來就演變成他們要男友選擇家人或是選擇我，當然我相信大部分的人在20初的年紀都會選擇家人的。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「這種家庭即使嫁了也不會太好，妳很好，是他們配不上妳」、「重點在於你男友夠不夠坦吧」、「愛你的人會愛你的所有，不愛你的人總有千百個理由」、「媽媽就是覺得自己兒子不夠高，再找一個也不高的會雪上加霜吧」。

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