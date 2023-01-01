周增幅42.8%！莊人祥：第三波高峰恐提前到1月底　單日破4萬例

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增2萬5270例本土病例，較上周日增加7620例，增幅達43%，單周增幅也達42.8%。鑑於疫情提前升溫，指揮中心發言人莊人祥表示，高峰可能會提早到1月底報到，單日新增有望破4萬例，但因1月底正逢春節連假，醫院休診、通報病例減少，年後病例可能先有一波小降幅，之後才會慢慢回升。

指揮中心表示，今日新增之25,270例本土病例，為11,406例男性、13,840例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,334例)，臺中市(3,419例)，臺北市(2,860例)，桃園市(2,728例)，高雄市(2,398例)，臺南市(2,053例)，彰化縣(1,145例)，新竹縣(896例)，新竹市(765例)，苗栗縣(549例)，屏東縣(475例)，雲林縣(462例)，基隆市(418例)，南投縣(373例)，嘉義縣(330例)，宜蘭縣(328例)，花蓮縣(217例)，嘉義市(205例)，金門縣(126例)，臺東縣(116例)，澎湖縣(69例)，連江縣(4例)。

莊人祥提到，第三波疫情原本估計在2月初到高峰，但鑒於上禮拜病例增幅較多，高峰可能提前於1月底報到。而以目前趨勢推算，高峰應落在1/28那周，且受春節人流南來北往影響，單日高峰有望破4萬例，但受到春節連假醫院休診影響，年後病例數可能會有小幅下降，之後才會緩緩上升。

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中國大陸乘客加強檢疫專案今（1）日上路，，今日共有7航班、500多人自大陸返台。莊人祥表示，上午已採檢1航班、84名旅客，採檢時間約30分鐘，指揮中心會持續優化系統，讓採檢流程更順暢。此外，由於PCR送驗需要時間，預計明天下午才會有結果。