粗心客誤點活動！外送員小確幸秒變尷尬現場　瞬間冏臉：讓你賺到

▲外送員看見客戶請飲料，原本以為是小確幸，結果真相超級尷尬。（示意圖／ETtoday資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

使用外送平台訂餐，選擇的商品真的要再三確認。一名外送員表示，他日前接到一份飲料訂單，訂單中其中一杯是「請外送員喝」，原本以為是碰上暖心的客人，直到他把飲料送達後，小確幸瞬間變成尷尬現場，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，他近日工作時收到一份飲料訂單，5個品項中有一杯特別註明「這份請外送夥伴」，讓他直呼超幸運，遇到暖心的客人，直到他把飲料送到客戶手上，才發現一切都是誤會，原來客戶根本沒打算請客，只是不小心誤點了平台活動。

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▲外送員看見客戶請飲料，原本以為是小確幸，結果真相超級尷尬。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO指出，客人拿到飲料時，立刻詢問他「怎麼才4杯，不是5杯嗎」，他則回答「有一杯不是請外送員喝的嗎」，還拿手機明細給對方看，結果就看見對方瞬間一臉囧樣，碎唸「我看錯了，算了，讓你賺到一杯飲料」，然後轉頭進門。

原PO說，他看見客人的態度，原本的好心情瞬間全沒了，「我心想XX，這種天氣，誰要喝冰的飲料啊，然後現在不爭氣的再喝那杯飲料，免費的飲料真好喝。」

其他網友看了原PO的貼文後紛紛笑說，「傻眼，他點餐時不知道嗎」、「那個客人貪小便宜」、「客人自己點幾杯不知道哦，瞎了」、「喝爆就對了」、「真香警告」、「免費的很香啊」、「最後一句好好笑」、「店家蠻貼心的唉，我有看到，也會願意請外送員喝一杯」。