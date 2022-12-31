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嘉義市跨年晚會體育場開唱　中午周邊封街交管...相關資訊看這裡

▲▼ 迎接2023 嘉義市跨年晚會全嘉藝起來「WECHIAYI」現場交通圖 。（圖／嘉義市政府提供）

▲迎接2023 嘉義市跨年晚會全嘉藝起來「WECHIAYI」現場交通圖 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」31日下午3時將於嘉義市立體育場，由在地表演團體熱情開唱，晚上7時由14組最強卡司大咖藝人接續獻唱，High翻嘉義，現場還有美食、文創市集以及公益攤位。體育場周邊於中午12時開始交通管制。

市長黃敏惠表示，今年跨年晚會主題為「WECHIAYI」，一起挺嘉義! 歡迎大家一起來+1!邀請大家一起現場倒數，享受跨年晚會精彩活動、盡興消費與歡樂抽獎。由於當晚預計仍是低溫，呼籲大家穿好暖衣物，圍巾、手套不可少，一同許下新年新願望，迎接歡慶2023年！

文化局葉國樑代理局長指出，「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」連續9.5個小時精彩演出不中斷，本次跨年晚會更是往年最大陣容，邀請14組藝人輪番演出，一起度過不一樣的跨年之夜！

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晚會活動規畫有交通接駁車，台鐵協助加開北上及南下散場班次。會場中有一系列拿好禮活動，參與民眾只要從嘉義市立體育場入場，就有機會獲得限量跨年螢光棒，閃耀全場，以及填問卷抽好禮活動，掃現場QR Code填寫問卷就有機會抽中歌林65型androidtv 4K聯網液晶顯示器一台、雙面鐵板燒一台。且當天只要將活動現場照片並上傳貼文，就有抽獎機會獲得歌林14吋DC變頻遙控循環立扇風扇、歌林攜帶型戶外照明捕蚊燈，讓市民朋友一起同樂！

感謝熱情的在地企業，包括「啟坤科技」、「打貓餐飲事業」、「KBS高爾夫球桿身品牌」、「憶聲電子歌林事業部」「歌神KTV」、「全一水電」、「昇億水電材料有限公司」、「國園商務大飯店」等，對跨年活動的支持，一起挺嘉義。

今年「迎接2023全嘉藝起來」跨年晚會實況，將透過民視台灣台、「嘉義+1 We Chiayi」官方Facebook粉絲專頁及YouTube頻道及進行網路直播，下午19時開始網路全程直播，21時在民視台灣台（CH152）有現場轉播，讓您感受視覺以及聽覺的衝擊體驗，驚豔眾人！感受嘉義最High跨年晚會。

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