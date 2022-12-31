可以邊走邊噴地雷　美國軍售台灣「火山車載佈雷系統」太受關注

▲火山車載布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）M136為車載佈雷版本、M139為空中佈雷版本。（圖／翻攝自美國陸軍）

記者林彥臣／綜合報導

美國國防部28日宣布，國務院已批准對台灣最新一批軍售，其中一項特別引人矚目的是「火山車載佈雷系統」（M136 Volcano anti-tank munition-laying systems）這款系統可以在車輛行進同時，向預設的雷區「邊走邊噴」地雷，因此具備機動性高、佈雷散布面廣、減少作業人員等特性，也各款武器非常特殊，所以特別受到關注。

由行政院核定的「九陣專案」，軍方計畫跟美方採購14套「M136火山車載布雷系統」，這套軍售案主要包括「火山」反戰車佈雷系統、10噸重型增程機動戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、練習用的M88罐裝訓練彈藥、M89訓練彈藥及相關設備、操作與維護培訓等。

美軍具體使用經驗，是以M977重型機動戰術卡車進行車載佈雷，10分鐘便可以佈設160個地雷罐，可有效縮短阻絕設置時間，達到機動快速布雷，阻滯敵軍。

美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）表示，這項軍售案支持台灣持續推動軍隊現代化，並維持可靠防衛能力，符合美國國家、經濟與安全利益，並改善台灣安全，有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟發展。