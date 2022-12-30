快訊／翁山蘇姬最終判決！　軍政府又判5貪腐罪「總刑期達33年」

▲前緬甸國務資政翁山蘇姬。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

緬甸軍政府法庭30日宣布，77歲前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）5項貪腐罪名成立，判處7年有期徒刑。這是她去年2月被政變軟禁後面臨的最後幾項指控，最終總刑期累計達33年。

一名知情人士透露，法庭採取閉門審判，而這些貪腐罪名與翁山蘇姬擔任實質領導人時，租賃及使用直升機的事件有關，每項罪名最高可處15年有期徒刑。

過去13個月，翁山蘇姬已經被判處一系列罪名，包括煽動、競選期間違反新冠防疫措施、違反政府機密法、非法持有無線電設備、試圖影響國家選舉委員會等等，截至今年10月累計26年刑期，如今又再追加7年刑期。

▲翁山蘇姬自軍變後首次露面。（圖／路透）



不過，翁山蘇姬始終堅稱無罪，並稱所有指控都很荒謬。西方國家也認為，這些審判就是一場騙局，由於軍政府面臨人民普遍抵抗統治，只好藉此手段遏止最大政敵。

緬甸軍政府則是堅稱，所有指控都是合法的，翁山蘇姬也接受了獨立法庭的正當程序處理。針對30日的最終判決，《路透社》無法立即聯繫到軍政府發言人發表評論。

翁山蘇姬曾獲諾貝爾和平獎，表彰其奉獻數十年生命，爭取緬甸民主化的貢獻，但政治生涯大部分時間都被軟禁。2015年，軍政府結束長達49年執政後，她成為緬甸實質領導人，展開為期10年的試探性民主（tentative democracy），但在2021年2月即將展開第二任期時，卻遭軍政府政變逮捕，至今關押在首都奈比多（Naypyitaw）一所監獄下轄機構。