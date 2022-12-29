找美軍設計當兵1年訓練　他：免得一直有人嘴台灣軍力不行

▲一年期義務役將在2024年上路。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

總統蔡英文宣布恢復為一年期的義務役，對此，精神科醫師潘建志表示，全世界最會打仗、最現代化的就是美軍，台灣應該邀請美軍的菁英教官，來台灣協助設計一年義務役的訓練內容，免得一直有人嘴炮台灣軍力不行。

潘建志在臉書說，這一年來發生三件事，一是烏俄戰爭，二是共機頻繁擾台，三是中國飛彈飛越台灣，延長義務役，只是台灣提升自我防衛力的起點，下一步台灣應該提高軍事支出占GDP的比率，朝3%的方向前進，有人力也要有資源，事情才辦得成。

潘建志指出，全世界最會打仗、最現代化的就是美軍，台灣應該邀請美軍的菁英教官，來台灣協助設計一年義務役的訓練內容，明著擺出來可也，免得一直有人嘴炮台灣軍力不行；單兵反裝甲武器像標槍NLAW之類的好用，但太貴了，不可能給士兵打真的，烏克蘭也是用模擬器訓練，台灣要速速引進。

▼總統蔡英文親自召開記者會，宣布兵役延長一年。（圖／記者林敬旻攝）

潘建志提到，給班兵偵察用的無人機，俄烏雙方都是用中國產的大疆MINI，那本來就是休閒玩具，要教會能上手一星期足夠；大疆的確好用，但台灣可不能用大疆，因為大疆內建有後門系統，隨時可以給你鎖定限飛，台灣要自已開發一樣好用的便捷型無人機。

潘建志認為，至於攻擊用無人機那就太專業，留給職業軍人訓練幾年才能操作；還有打仗時行動電話5G基地台可能被炸掉，而國軍現有老舊無線電系統也不可靠，義務役應該訓練使用數位加密無線電（捷運站和台鐵有建制），最好整套戰情指揮系統數據鏈都引入美軍的Link16。

▼一年期義務役將在2024年上路。（圖／八軍團提供）



潘建志表示，NLAW模擬器、無人機、數位無線電可以兼有民用休閒用途，甚至變成出口產業，烏克蘭總統澤倫斯基說的，俄羅斯向伊朗買了2400台見證者131和136型無人機；連被經濟制裁多年的伊朗都做得出來，賣給世界綜合軍力第二的俄羅斯，大量生產攻擊用無人機，對台灣的製造業而言是小菜一碟，

潘建志說，「現在也是檢證中國在台『在地協作者』的好時機，反對台灣保衛自已的媒體人、網紅、名嘴，這時候就無所遁形了。」