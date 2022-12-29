　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

找美軍設計當兵1年訓練　他：免得一直有人嘴台灣軍力不行

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲一年期義務役將在2024年上路。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

總統蔡英文宣布恢復為一年期的義務役，對此，精神科醫師潘建志表示，全世界最會打仗、最現代化的就是美軍，台灣應該邀請美軍的菁英教官，來台灣協助設計一年義務役的訓練內容，免得一直有人嘴炮台灣軍力不行。

潘建志在臉書說，這一年來發生三件事，一是烏俄戰爭，二是共機頻繁擾台，三是中國飛彈飛越台灣，延長義務役，只是台灣提升自我防衛力的起點，下一步台灣應該提高軍事支出占GDP的比率，朝3%的方向前進，有人力也要有資源，事情才辦得成。

潘建志指出，全世界最會打仗、最現代化的就是美軍，台灣應該邀請美軍的菁英教官，來台灣協助設計一年義務役的訓練內容，明著擺出來可也，免得一直有人嘴炮台灣軍力不行；單兵反裝甲武器像標槍NLAW之類的好用，但太貴了，不可能給士兵打真的，烏克蘭也是用模擬器訓練，台灣要速速引進。

▼總統蔡英文親自召開記者會，宣布兵役延長一年。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

潘建志提到，給班兵偵察用的無人機，俄烏雙方都是用中國產的大疆MINI，那本來就是休閒玩具，要教會能上手一星期足夠；大疆的確好用，但台灣可不能用大疆，因為大疆內建有後門系統，隨時可以給你鎖定限飛，台灣要自已開發一樣好用的便捷型無人機。

潘建志認為，至於攻擊用無人機那就太專業，留給職業軍人訓練幾年才能操作；還有打仗時行動電話5G基地台可能被炸掉，而國軍現有老舊無線電系統也不可靠，義務役應該訓練使用數位加密無線電（捷運站和台鐵有建制），最好整套戰情指揮系統數據鏈都引入美軍的Link16。

▼一年期義務役將在2024年上路。（圖／八軍團提供）

▲陸軍第八軍團步兵第203旅砲兵營，試行「新制14天教育召集訓練」，31日全面驗證後備部隊召訓能量、訓練整備、裝備囤儲等要項。（圖／八軍團提供，下同）

潘建志表示，NLAW模擬器、無人機、數位無線電可以兼有民用休閒用途，甚至變成出口產業，烏克蘭總統澤倫斯基說的，俄羅斯向伊朗買了2400台見證者131和136型無人機；連被經濟制裁多年的伊朗都做得出來，賣給世界綜合軍力第二的俄羅斯，大量生產攻擊用無人機，對台灣的製造業而言是小菜一碟，

潘建志說，「現在也是檢證中國在台『在地協作者』的好時機，反對台灣保衛自已的媒體人、網紅、名嘴，這時候就無所遁形了。」

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
今最後一天！「好市多夯物」突擊特價　會員全傻眼
打敗iPhone和三星！2022年度最佳手機僅售1.9萬元　
21歲女星確診「高燒40.6度」轉中重症！　燒到心臟痛送急診
日本單日415死創新高！林氏璧建議旅遊「帶3寶」：疫情已進入
3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大
博客來沉默4天發文遭灌爆下架　「關鍵態度」讓老會員心寒
防新變異株！　美宣布1月5日起：從中國入境旅客須出示陰性證明

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

找美軍設計當兵1年訓練　他：免得一直有人嘴台灣軍力不行

俄軍24小時「轟炸赫爾松」23次　反戰俄議員疑陽台墜死

美退役飛官訓練中國軍機飛行員　澳洲批准引渡美國

義務役拍板恢復1年　白宮：持續協助台灣自我防衛

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

虎斑貓享受被踢的感覺　每天跑嫩嬰腳下等按摩

獨/寇乃馨傷心「被離開」 控宋逸民教會違背初衷 | 20221228 ET午間新聞

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

找美軍設計當兵1年訓練　他：免得一直有人嘴台灣軍力不行

俄軍24小時「轟炸赫爾松」23次　反戰俄議員疑陽台墜死

美退役飛官訓練中國軍機飛行員　澳洲批准引渡美國

義務役拍板恢復1年　白宮：持續協助台灣自我防衛

紅襪輪值補強！1年1000萬美元簽兩屆賽揚獎得主

女兒刺青挨罵離家投靠媽　她怨：住2天嚴重影響我的再婚生活

《女大》林葉亭23歲兒顏值超高！遺傳歌手爸神基因…放風看電影被拍

本篤十六世病情惡化　教宗方濟各籲請信徒祈禱集氣

只有4天！超商「8大咖啡飲品優惠」快看　美式買7送7限量開賣

2024年沒有研發替代役了！　今行政院會後揭曉配套方案

今最後一天！「好市多夯物」突擊特價　會員全傻眼

電動車ETF慘摔　達人教戰2招解套術

陳文茜打氣癌友「不要哭，我們可以笑的日子不多」　長期注射裝人工血管

找美軍設計當兵1年訓練　他：免得一直有人嘴台灣軍力不行

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

軍武熱門新聞

美退役飛官訓練中國飛官　澳洲批准引渡

俄24小時轟赫爾松23次　俄議員陽台墜死

裝備渦扇-15完全體殲-20亮相？

他憶入伍11個月「一直唱軍歌」：整天把桌椅移來移去

找美軍設計當兵1年訓練　他：免得一直有人嘴台灣

動員召集預告書線戰時字樣　最新免召規定一次看

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

女兵為何免教召？國防部低調曝原因

美售台F16V　中國反應大的原因曝光了

解放軍公布眺望中央山脈畫面

國軍寄發「動員召集預告書」

美試射超級槍　一砲擊中70公里外目標

1年義務役男新訓8周　還要打漢光演習

義務役恢復1年　白宮：持續協助台防衛

更多熱門

相關新聞

美同意我增購刺針飛彈　配屬義務役守備旅

美同意我增購刺針飛彈　配屬義務役守備旅

義務役役期恢復為一年制，役男將就職務所需結合現代化科技，學習操作紅隼火箭彈、刺針飛彈、無人機等現代化科技。軍方消息來源透露，美方已同意我國提出的增購人攜式刺針飛彈計畫，新購的刺針飛彈將配屬在一年期義務役為主的守備旅。

義務役恢復1年！黃士修：連當炮灰都沒資格

義務役恢復1年！黃士修：連當炮灰都沒資格

快訊／海軍士官新訓「遭鞭炮炸斷指節」

快訊／海軍士官新訓「遭鞭炮炸斷指節」

她批兵役改革走回頭路　轟延長役期「勞民又傷財」

她批兵役改革走回頭路　轟延長役期「勞民又傷財」

邱國正還沒鬆口氣　親揭推動兵役延長最困難處

邱國正還沒鬆口氣　親揭推動兵役延長最困難處

關鍵字：

當兵義務役國軍潘建志

讀者迴響

熱門新聞

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

男星出車禍「沒外傷卻站不起來」！一聽醫生宣判哭了：半年無法跳舞

朱芯儀被「家長群組」逼走！兒轉學

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

朋友賣房改租屋狂讚「享受」　他看完驚呆了

少吹牛了！泌尿醫親揭「GG長度」正確量法

普拿疼一盒喊1500元「是真的」　藥師抬價拒道歉

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

日本單日415死創新高！林氏璧建議帶3寶赴日

逛UNIQLO變內褲賊　他曝「最新後續」！千人炸鍋

館長黑底白字PO　謝謝媽養育之恩

更多

最夯影音

更多
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面