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元旦起「中國入境全面採檢」！　指揮中心揭政策轉彎關鍵

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲指揮中心表示，自112年1月1日零時起，為時一個月規劃自中國大陸入境乘客進行唾液篩檢。（資料照／桃機提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，因應中國大陸疫情升溫，為保障國人健康安全，自112年1月1日零時至1月31日(航班表定抵臺時間)，除維持現行不開放中國大陸觀光客來台政策外，搭乘自中國大陸4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案來台旅客，入境時須於機場(或港口)配合採集唾液檢體進行PCR檢測。

有關唾液採檢規劃，指揮中心指揮官王必勝表示，目前規劃特定區域，以二航廈D7至D10長廊進行篩檢，為專案專用，會將航班集中於D7、D8、D9停機坪處理，將中國航班與其他航班隔開專用。

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王必勝說明，開放陸客的規劃目前並未包含觀光，入境以人道探親、商務履約為主，因此唾液篩檢的對象主要是春節返台的國人。指揮官表示，近幾日收到許多專家建議，主要鎖定中國感染人口相當多，產生變異株機會「大大增加」，而指揮中心目前最在意的就是變異株，希望能及早偵測，因此採取唾液篩檢的政策，也針對檢體進行基因定序，及早了解病毒變異情況。

王必勝說，唾液篩檢完成就會請旅客回到居所等，有陽性會再通知，並以5+N的方式隔離，一視同仁。他也表示，一般唾液篩檢花得時間很短、但希望流程能夠通暢。

▲▼12/28指揮中心王必勝指揮官視察桃園機場，說明自中國航班乘客加強採檢專案。（左起）指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、桃園機場公司董事長林國顯、桃園機場公司總經理范孝倫。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布最新中國大陸航班乘客入境政策。（圖／指揮中心提供）

對於中國大陸疫近期調整COVID-19疫情防控措施，指揮中心指出，疫情資訊不明、感染者有激增情形，目前已有日本、義大利等國家紛紛祭出相應邊境管控措施，加強對中國入境旅客全面採檢、管控航班或其他嚴格措施，預期中國疫情亦可能衝擊我國防疫及醫療量能。

指揮中心強調，所有入境旅客抵台時領取快篩試劑後，請落實7天自主防疫規定，於入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時進行自我快篩，以維護自身及國人健康；自主防疫期間外出時，需持有2日內快篩陰性結果。篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理。

▲▼12/28中國航班乘客加強檢疫專案。（圖／指揮中心提供）

▲中國大陸航班乘客加強檢疫專案。（圖／指揮中心提供）

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