連任台南議長失利！郭信良發聲明：民進黨走到這樣令人難過至極

記者林悅、戴上容／台南報導

台南議長換人做！無黨籍議長郭信良連任失利，郭信良受訪時笑笑表示，「該是你的就是你的，不是你的就不是你的」，這場選舉紛紛擾擾大家有目共賭，黃偉哲市長要自求多福。針對議長選舉，郭說，市長選舉已經影響這麼重了，議長選舉又稿的黑影重重，實在是傷了民進黨選民的心。他也向副總統賴清德喊話，「未來黨主席賴清德，也是總統熱門人選，你連台南事情都處理不好了，怎麼選總統、黨主席？只有口說不動作有用嗎。」

▲郭信良連任台南議長失利 。（圖／記者林悅翻攝）

台南市議會議長之爭出爐，台南市議會民進黨團推出的議長參選人邱莉莉，擊敗尋求連任的無黨籍原議長郭信良，而當中國民黨副議長參選人李文俊等3名議員也跑票，引起譁然。

郭信良受訪表示，「一切都在掌握之中，是你的就是你的，不是你的就不是你的，人家支持我的，一切圓滿就好，市長你自求多福。」

記者進一步詢問，未來還會再支持民進黨嗎？郭信良表示，他依照選民的想法走，這次選舉那麼糟，就是不斷再侵蝕民進黨的票，這個民進黨自己要去深思熟慮，市長選舉已經影響這麼重了，議長選舉又稿的黑影重重，實在是傷了民進黨選民的心。

他也向副總統賴清德喊話，「未來黨主席賴清德，也是總統熱門人選，你連台南事情都處理不好了，怎麼選總統、黨主席？只有口說不動作有用嗎。」

郭信良表發聲明，全文如下：

「感恩與感謝！謝謝同事們四年來一路的支持，政治的紛紛擾擾，總是有結束的一天，對於所有同事我只有感恩與感謝！不論我在哪一個位置，我依然都會湧泉以報。

從創黨開始一直到現在，我永遠不改初衷，25年的政治生涯，對我來說就是服務，從早到晚從不停歇，自問問心無愧，這4年擔任議長以來，幫忙小英政府推動外交，幫忙黃偉哲市長推動市政，讓議會的招標案公開透明，讓台南市議會成為公督盟評鑑全國透明度第一，也讓議會更開放、更接地氣，絕對是交出漂亮的成績單，我真的非常感謝議會同仁對我的支持。

我真的不是黑金也不是黑道，拜託不要再為了政治，硬要把我染黑，因為要當黑金或黑道是要有條件的，我完全不夠格，我是因為農漁民出身，曬的比較黑，所以大家才都叫我「黑面」。

這段時間，有很多人的攻擊抹黑，我選擇原諒，我想他們是因為不瞭解我，而被操作了，還有人因為心急而把我的個資公開，我也選擇原諒，因為我坦蕩蕩，每個人的成長過程，或是從政過程，並不是都能夠含著金湯匙，當妳比別人幸運的時候，妳就要更加珍惜。

我一直都是堅定的台灣派，也是台南民進黨創黨黨員，最近我們看到台南的狀況連連，黃偉哲市長您要自求多福啊！民進黨在台南走到今天這樣，真的是難過至極。由衷希望台南加油！台灣加油！」