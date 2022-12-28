快訊／疫情再飆升46.7%！今本土+27942　另增25死

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第三波Omicron疫情來了！中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增27942例本土個案，比上周同日增加46.7%，也是連兩天病例衝破2萬大關，上升趨勢則已經連續8天。今日也增加226例境外移入，確診個案中新增25例死亡。

指揮中心表示，今日新增之27,942例本土病例，為12,740例男性、15,190例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,657例)，臺中市(3,600例)，桃園市(3,252例)，臺北市(3,211例)，高雄市(2,712例)，臺南市(2,323例)，彰化縣(1,324例)，新竹縣(1,089例)，新竹市(924例)，苗栗縣(668例)，屏東縣(506例)，雲林縣(484例)，基隆市(361例)，宜蘭縣(353例)，嘉義縣(345例)，南投縣(343例)，嘉義市(248例)，花蓮縣(229例)，臺東縣(130例)，金門縣(128例)，澎湖縣(52例)，連江縣(3例)。

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▲12/28新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增25例本土病例死亡個案，為16例男性、9例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、23例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月28日至12月24日，死亡日期介於12月17日至12月25日。

指揮中心說明，今日新增226例境外移入個案中，為108例男性、118例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國(17例)，香港(12例)，日本(10例)，泰國及德國(各2例)，美國、紐西蘭、馬來西亞、越南、義大利及韓國(各1例)移入，另177例感染國家調查中。入境日期介於今年11月27日至12月27日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲12/28本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）