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一壞習慣恐害GG「短2公分」！泌尿科醫師嘆：傷身又花錢

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲高銘鴻表示，與不抽菸時相比，抽菸以後男性生殖器可能變短2公分。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者柯振中／綜合報導

對於男性而言，性功能障礙是難以啟齒的問題。對此，泌尿科醫師高銘鴻表示，抽菸除了傷荷包以外，還會增加許多疾病的罹患機率，且如果長期抽菸「可能讓你的雞雞變小」，與還沒開始吸菸的時候相比，長度可能差距2公分，這也讓他呼籲，人生解悶的方式有很多種，抽菸絕對不是好辦法。

高銘鴻表示，抽菸除了傷身以外，也會耗費許多金錢，但對許多癮君子而言，戒菸相當困難，除了需要決心以外，還要有親友支持、創造無菸的環境，更大的難關則是尼古丁戒斷症候群。

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高銘鴻提到，尼古丁是菸草中的主要成分，吸菸時尼古丁會被肺部黏膜吸收，影響中樞神經系統，造成血壓上升、心跳加速、新陳代謝變快及產生興奮、愉悅及放鬆的感受。

▲▼下體、生殖器、GG、打手槍、蛋蛋。（圖／記者陳俊宏攝）

▲高銘鴻提到，如果長期抽菸，可能導致生殖器變短、變軟，與沒有抽菸時相比，可能相差2公分。（示意圖／記者陳俊宏攝）

高銘鴻說，長期抽菸的人若突然停止、減少吸菸，減少了尼古丁的吸收量，並在24小時內出現身體不適的現象，這就是尼古丁戒斷症候群。

高銘鴻指出，尼古丁戒斷症候群可能導致注意力不集中、疲倦，以及煩躁不安、易怒或情緒低落，或是失眠、咳嗽、口乾舌燥等症狀。高銘鴻提及，若長期吸菸，除了會導致肺癌，也會增加罹患口腔癌、喉癌、食道癌、腎臟癌、膀胱癌及胰臟癌、血癌、子宮頸癌等疾病的機率，還會影響心臟、循環系統及氣管的健康。

此外，高銘鴻還說，除了增加罹患疾病的機率，若是長期抽菸，可能導致男性生殖器變短、變軟，「抽菸的人的雞雞，可能會比還沒開始抽的時候短2公分」，因此他也建議，人生解悶的方式有很多種，其中抽菸絕對不是好方法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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