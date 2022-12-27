觀光局砸11億優化6大風景區　估「年增200萬旅客」

▲觀光局優化阿里山國家風景區，在土匪山生態園區的秘境打造龍美轉運及旅遊服務設施。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）



記者李宜秦／台北報導

為因應疫後旅遊浪潮，交通部觀光局投入11餘億元優化六大國家風景區，包括北海岸、東北角、日月潭、阿里山、東海岸、澎湖等景區，目標將六大風景區一年的旅客數再增200餘萬人次，希望能從2020年的1926萬增至2200萬人次。

觀光局長張錫聰表示，疫情期間雖然不能出門旅遊，觀光局仍持續打造魅力景區，針對親山的日月潭、阿里山、東海岸，還有親海的北海岸、東北角、澎湖風景區進行優化。

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觀光局針對北海岸的「大野柳皇冠海岸」打造第三區的「女王的祕密花園」，一窺國際聞名的海蝕奇觀，並於白沙灣打造全新的遊客中心。「東北角沙丘藝域」，強化福隆沙灘廊道的動線與友善設施，結合周邊「星空藝素村」的塑造，串連宜蘭濱海自行車道，以鐵馬廊道觀景平台作為中繼點，旅客可遠眺龜山島之美。

▲觀光局打造「山中明珠日月潭」串連地利、雙龍部落旅遊線，營造原民文化觀光體驗場域。（圖／記者陳筱惠攝）

「山中明珠日月潭」串連地利、雙龍部落旅遊線，營造原民文化觀光體驗場域。「星動阿里山」，在土匪山生態園區的秘境打造龍美轉運及旅遊服務設施，新闢停車及轉運空間外，紓解台18的交通轉運效率，並導入以生態導覽及茶文化體驗遊程，另外，在奮起湖山城重新營造完整的環村步道。

進入到東部，則為「探索東海岸・天堂島嶼」，打造嶄新的海洋環境教室，成為東海岸海洋生態導覽、環境教育、漁村文化推廣、賞鯨服務及三仙台海域遊憩之新據點。

綠島方面，結合觀光圈「天堂島嶼」品牌所推動創新旅遊-暗黑天空星空導覽以及「東海岸大地藝術節」駐地創作，在小長城、牛頭山與帆船鼻等景區打造出舒適觀星體驗空間。

外島的澎湖，本期以七美嶼為主軸，打造七美親水休憩活動優質環境之「魚月鯉灣珊瑚海休憩區」，結合浮潛、賞景、露營、觀星的複合旅遊型態需求;另外在澎湖菊島線的璀璨明珠，更打造自行車地景藝術，提供舒適自行車休憩空間，能讓旅客更輕鬆自在的探索澎南各知名景點，帶動澎湖黃金海岸度假浪潮。