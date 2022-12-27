兵役延長緩不濟急？　蔡英文：「還好」應有足夠的時間進行

記者蘇晏男／台北報導

面對兩岸軍情升溫，總統蔡英文27日召開記者會宣布義務役役期恢復1年。對於目前台灣在軍事領域跟其他國家合作是否足夠？蔡英文表示，她對願意幫助我方的國家都會嘗試溝通，尋求合作的可能性；至於義務役役期延長是否緩不濟急？蔡英文則說：「我覺得還好。」

蔡英文今天下午率副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國防部長邱國正、副部長柏鴻輝在總統府召開記者會，宣布義務役恢復1年役期的相關方案。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

日媒詢問蔡英文，如何評估中國進攻台灣的可能性？過去曾說要與理念相近國家合作，維護區域和平，目前台灣在軍事領域，跟其他國家合作足夠嗎？台灣未來要與日本、美國、歐洲等個別國家，加強哪些方面的合作？

蔡英文回應，持續跟相關國家做討論，很多國家對台灣很關心，也希望台灣人自由民主的生活方式可以存續，因為對全世界來說，台灣的存在有非常重要意義；很多國家關切、關心台灣，也願意用自己方式協助我方，她感到非常感謝。

蔡英文說，「我只能說」，對願意幫助我方的國家都會嘗試溝通，尋求合作的可能性，至於其他的，她無法進一步說明。

媒體追問，國安局長陳明通曾說2023年中共可能以戰逼和，義務役恢復1年方案是適用2005年元旦以後出生的役男，會否覺得對中國日漸緊迫的攻台時程來說，緩不濟急？

蔡英文表示，中國何時對台採取軍事行動，這是我方持續監控的，也做各式各樣評估，會本於評估跟觀察，來做相應的軍事準備，至於是否緩不濟急？蔡英文說：「我覺得還好，我們應該有足夠的時間，來進行我們這一項的作業。」

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