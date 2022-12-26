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華信航空「退役救生衣」重生！7類配件12／26起限量開賣

▲▼華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出。（圖／華信）

▲華信航空ERJ-190噴射客機自2007年引進，在陪伴華信航空14年之後，自2022年起陸續光榮退役，而機上近600件全新未拆封的救生衣將一併汰除。（圖／華信）

記者李宜秦／台北報導

華信航空ERJ-190噴射客機自2007年引進，在陪伴華信航空14年之後，自2022年起陸續光榮退役，而機上近600件全新未拆封的救生衣將一併汰除。華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出，頗具收藏價值。

華信航空表示，ERJ救生衣環保再生，由華信航空顧客服務部成立專案小組，歷經7個多月，手工裁切製作完成一系列七項產品，有束口包、三折收納包、貝殼包、扁長包、零錢包共五款包包及兩款鑰匙圈。

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而包包上的圖騰巧妙運用救生衣的圖樣，而將救生衣充氣的拉片也成為包包上的配飾，不僅保留飛機裝備的象徵意義，同時融入時尚元素。

▲▼華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出。（圖／華信）

▲▼華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出。（圖／華信）

▲▼華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出。（圖／華信）

▲▼華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出。（圖／華信）

▲▼華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出。（圖／華信）

▲▼華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出。（圖／華信）

每一件救生衣都是經過華信空服員手工充氣及拆解，每一項產品都別具意義，尤其對曾經搭過華信航空ERJ飛機的粉絲們，由救生衣改造的隨身配件，更具收藏的歷史價值。

華信航空表示，橘色束口包是使用機組員救生衣製作而成，一件組員救生衣只能製作一個橘色束口包，數量非常稀有，包包上保留救生衣的燈泡、哨子、拉片，可後揹、側揹及手提，所有商品均限量發行。

搭乘華信航空國內線ATR飛機的旅客可在機上購買，粉絲也可透過華信官方FB/ IG，連結華信航空logo商品訂購單QR Code購買珍藏。

▲▼華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出。（圖／華信）

▲▼華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出。（圖／華信）

▲▼搭乘華信航空國內線ATR飛機的旅客可在機上購買，粉絲也可透過華信官方FB/ IG，連結華信航空logo商品訂購單QR Code購買珍藏。（圖／華信）

▲▼華信航空以退役全新的救生衣為材料，將其打造成時尚隨身配件系列產品，自12月26日起正式推出。（圖／華信）

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