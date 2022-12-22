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解鎖《今際之國》背後真相就在今天！第二季加倍刺激燒腦必看

▲▼Netlfix,今際之國的闖關者,日劇,山下智久,山崎賢人,土屋太鳳。（圖／Netlfix提供）

▲由山崎賢人（右）、土屋太鳳（左）主演的影集《今際之國的闖關者》第二季於今（12/22）在Netlfix上線。（圖／Netlfix提供，下同）

生活中心／綜合報導

喜歡殘酷生存遊戲、人性考驗類型影集的粉絲們，肯定早就在期待今日（12/22）於Netlfix上映的漫改日劇《今際之國的闖關者》第二季！不僅第一季原班人馬，包括山崎賢人（飾有栖良平）、土屋太鳳（飾宇佐木柚葉）、仲里依紗（飾加納未來 ）、朝比奈彩（飾水雞 ）、三吉彩花（飾安 ）、村上虹郎（飾苣屋 ）等人全員回歸；第二季更迎來許多實力派演員，像是超人氣男神山下智久、《AV帝王2》女主角恒松祐里、氣質亦正亦邪的男星磯村勇斗等人，讓粉絲迫不及待想知道眾人會在這個神秘的「今際之國」遇到什麼樣艱難並充滿挑戰的遊戲，主角們又會出哪些招來設法破關求生，最後誰能活下來，玩家是否能回到原來的世界？

▲▼Netlfix,今際之國的闖關者,日劇,山下智久,山崎賢人,土屋太鳳。（圖／Netlfix提供）

▲▼《今際之國的闖關者》第二季卡司堅強，加入新生代人氣演員恒松祐里（上圖）、磯村勇斗（下圖）。

▲▼Netlfix,今際之國的闖關者,日劇,山下智久,山崎賢人,土屋太鳳。（圖／Netlfix提供）

《今際之國的闖關者》劇情講述終日沉迷電玩的無業宅男「有栖良平」與好友們相約澀谷，卻在一場煙火後發現一瞬間東京變成空城，他們被迫進入名為「今際之國」的世界中，想要活命就必須參加以撲克牌花色和數字為種類以及難度的生死遊戲，闖關成功才能取得「簽證」延長生存天數。第一季中，由山崎賢人飾演的男主角有栖良平，在遊戲中痛失摯友、失去活下去的意念，邂逅女主角宇佐木柚葉後決定結伴闖關，為了解開「今際之國」背後的秘密、回到原來的世界，一路上費盡千辛萬苦、結交新夥伴一同過關斬將；但第二季等著他們的是難度升級、加倍刺激燒腦的人頭牌JQK關卡，劇迷們一邊期待跟著主角們共同激盪腦力解謎挑戰，一邊還得擔心中途會不會又有誰要領便當。

▲▼Netlfix,今際之國的闖關者,日劇,山下智久,山崎賢人,土屋太鳳。（圖／Netlfix提供）

▲山崎賢人飾演的男主角有栖良平，為了對得起死黨的犧牲而拚命破關，想找出今際之國的真相。

因為先前釋出的預告中，竟然出現更甚第一季的驚險場景，像是激烈槍戰火拚，以及街頭飛車追逐，都讓速度感和腎上腺素狂飆；肉體近身搏鬥和大型爆破場面更是集集給好給滿，第二季還驚見偶像男神山下智久飾演的梅花K關主「​​久間欣治」，不只精壯肌肉結實身材非常吸睛，結合體力和智力的梅花關卡，更讓由土屋太鳳飾演的女主角宇佐木柚葉，必須狂奔跳躍在超大型貨櫃上，高空飛躍翻滾等動作場景，包準觀眾看得膽戰心驚，替主角群們每次的闖關捏一把冷汗。

▲▼Netlfix,今際之國的闖關者,日劇,山下智久,山崎賢人,土屋太鳳。（圖／Netlfix提供）

▲山下智久高度還原漫畫設定的梅花K關主，受到網友們一致好評。

▲▼Netlfix,今際之國的闖關者,日劇,山下智久,山崎賢人,土屋太鳳。（圖／Netlfix提供）

▲飾演女主角宇佐木柚葉的土屋太鳳，在第二季中的動作場面比第一季的更強更猛。

過去日劇曾被批評劇情節奏拖沓、說教意味濃厚，在《今際之國的闖關者》第二季中通通沒有，有的是如動作電影般精彩刺激的情節，還有透過符合人物性格設定的角色，說出發人深省、思考人生哲理的台詞和行動。每個身處今際之國的人都在問：生存的意義是什麼？我該相信什麼樣的真相？面對攸關生死的荒謬遊戲，我的理念價值觀是什麼？角色們在破關時，那些在原來世界經歷過的人事物、悔恨遺憾等，都會影響著在遊戲國度裡的判斷舉動；而這些同時也是給觀眾的靈魂拷問－－現實人生就如同遊戲，同樣荒誕、身不由己，每個決定都是一次自我的實踐，你知道自己該怎麼做嗎？

然而愈是成功破關難度更高的人頭牌關卡，就出現愈多關於遊戲設定和今際之國的謎團；第一季末加納未來（仲里依紗飾）以主辦方身分邀請闖關者們繼續挑戰人頭牌關卡，男主角山崎賢人也在第二季闖關時和仲里依紗有著充滿張力的意志對抗戰，好奇今際之國背後的幕後主使者與真相？想知道主角們最後是否成功回到現實世界？現在立刻登入Netlfix《今際之國的闖關者》第二季，和主角們一起開始玩遊戲吧，Game Start！

▲▼Netlfix,今際之國的闖關者,日劇,山下智久,山崎賢人,土屋太鳳。（圖／Netlfix提供）

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