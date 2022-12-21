郭董為母請命！醫認證「4劑BNT副作用較低」　建議也可選1廠牌

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者廖婕妤攝）

記者趙于婷／台北報導

鴻海創辦人郭台銘希望讓高齡97歲的母親接種BNT雙價疫苗，避免更換疫苗品牌風險，提出採購BNT次世代疫苗議題，為此再度槓上中央。對此，醫師指出，學理上第二劑接種mRNA疫苗的副作用機會最高，第三、四劑的副作用的機會確是相對較低，有擔憂的話，建議可接種Novavax。

郭台銘先曾在19日受訪時批評執政黨購買疫苗時「沒有把人民的生命做為第一優先」，直言台灣目前沒有BNT次世代疫苗可打，讓他母親無法接種。隨後又在20日晚間發文指出，台灣有這麼多的人都是接種BNT疫苗，如果要追加次世代加強劑，為何ㄧ定要增加換疫苗的風險？尤其是針對高風險的族群，為何就是沒辦法繼續選擇BNT？建議指揮中心疫苗藥物採購要更多面向、周全考慮。

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▲郭台銘呼籲指揮中心在疫苗採購上要周全考慮。（圖／翻攝郭台銘臉書）

針對郭台銘不願讓母親換疫苗廠牌的疑慮，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時坦言，的確在學理上，第二劑打mRNA疫苗，會比較容易有副作用，但第三和第四劑會相對較輕微，且莫德納和BNT的劑量不同，BNT劑量只有莫德納的1/3，相對副作用會少一點，所以如果從BNT換打劑量較高的莫德納，可能有不舒服的狀況。

黃高彬強調，雖然莫德納和BNT同樣是mRNA疫苗，其實混打應該問題不大，且混打的中和抗體產生是更好的，但如果以劑量來思考，劑量越高，副作用可能會更明顯一點，再加上「對象是一名97歲長者，所以是可以理解其中的擔憂。」

黃高彬說，97歲的長者如果打了不同的疫苗，的確誰都無法預測會發生什麼事，這也是不得不去思考的地方，如果以醫師角度，建議可以打Novavax，一樣對BA.5也有防護力。

▲Novavax疫苗。（圖／食藥署提供）