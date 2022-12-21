4男吃完火鍋霸佔電梯　5大學生讓步還被打！保全勸架也挨揍

▲4名男子吃火鍋後，因細故毆打5名大學生，連勸架的保全也不放過。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市33歲馮姓男子等4人凌晨3點多吃完火鍋要搭電梯離開，22歲翁姓男大學生等7人也要搭同一部，馮男要求搭下一部，不料，馮嫌在樓下等翁男一行人下樓後，上前挑釁的問，「不高興嗎，不高興要講啊」，即使翁等人低聲下氣的道歉，4人仍出手毆打其中5人，連勸架的2名保全也遭殃，直到警方到場噴辣椒水才制止，訊問後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦。

經警方了解，馮嫌等4人在火鍋店內用餐飲酒後，要搭乘電梯離開，翁男等7名大學生（5男2女）也要搭乘，馮嫌認為11人太擠，要求翁等人搭下一部，翁也同意等待。

馮嫌等人到了一樓後，等著翁男一行人下來，一見翁男出現，便上前挑釁詢問「不高興嗎，不高興要講啊」，一群大學生怎敢出言反駁，一直道歉並匆忙離去，不料，馮嫌等人竟然追上前毆打，馮嫌4人追打翁男5人，一旁2名保全勸架也被毆打。

台中市警六分局市政所獲報趕抵，現場已無打架情事，被打的翁男及蘇男多處擦挫傷，已自行就醫，但馮嫌等人仍然相當激動，大罵三字經，員警喝斥趴下不聽，於是噴灑辣椒水控制現場，並將馮嫌4人全帶回派出所，訊問後移請台中地檢署嚴辦。