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「台版柬埔寨」16歲少年竟是重要成員　資深刑警揭冰山一角

高雄警方破獲以22歲彭男為首的詐騙集團，竟發現16歲少年當幹部。（圖／翻攝照片）

▲高雄警方破獲以22歲彭男為首的詐騙集團，竟發現16歲少年當幹部。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

隨著時代變遷及資訊發達，黑社會的犯罪型態也出現變化，開設賭場、經營八大行業被視為「老派」的生財來源，而製造、販賣毒品雖然獲利驚人，但危害甚重、風險太高，「藥掛的」也給人壞印象，並非每個兄弟都敢做；而觀察近年來黑道中人熱衷投入的「事業」，當屬「綠能產業」和「詐騙」兩種。

「綠能產業」和「詐騙」相比，前者利益龐大，需要搞定政商關係，還有後續工程問題，不是一般地痞流氓可以插手，後者則因為進入門檻低，無需固定據點，檢警查獲後，往往很快又能捲土重來，今年4月間台版柬埔寨豬仔事件爆發，一般民眾才發現台灣竟也有拘禁凌虐致死案例，而犯罪年齡層更是大幅下降，詐騙集團主嫌、車手頭才20歲出頭，眾人眼中的「屁孩」，已經越來越「大尾」，不只大哥管不動，還衍生相關社會事件，令人頭痛。

高雄市警局旗山分局與高雄市刑大日前破獲一起以彭姓男子為首的詐騙集團，警方指出，詐團利用高薪利誘被害人上鉤，等到對方交付提款卡、帳簿時，將人騙往山區偏僻工寮拘禁，如果不從，動輒毆打威脅、不只強逼吃屎喝尿、甚至還餵人吃蟲子，警方攻堅時，部分受害者已不成人形，惡劣行徑令人髮指，所幸及時救出，否則就要出人命。

詐團成員動輒以狼牙棒、電擊棒毆打被害人，還餵食屎尿、昆蟲逼迫就範。（圖／翻攝照片）

▲詐團成員動輒以狼牙棒、電擊棒毆打被害人，還餵食屎尿、昆蟲逼迫就範。

上述詐騙集團成員分別為22歲的彭男、還有邱男（47歲）、楊男（24歲）、許男（18歲）及未成年的16歲張男，檢方近日偵結起訴，依《組織犯罪防制條例》、剝奪行動自由、傷害等罪將5嫌起訴，並建請法院從重量刑。

本刊調查，這5人在詐騙集團僅屬中下層級，擔任車手、收簿手及看守者等工作，彼此間並不認識，都是透過Telegram群組中一名陌生男子安排任務才碰頭，由於彭男曾犯下強盜案判刑7年遭通緝，在成員中「資歷最顯赫」才被推為頭領，沒想到外表斯文的他，當了「老大」後常逞威風，下手極為狠辣，經常親自動手「殺雞儆猴」。

對於不從的被害人，彭男會叫同夥將人架起來，用紙板、鐵釘自製的狼牙棒，以及棍棒、水管毆打，也持電擊棒電擊，還拿刀劃傷對方手腳，再把辣椒水、鹽巴水甚至是熱水淋在傷口上，如果還有怨言，不只沒飯吃，還會被餵食屎尿、煙灰水，甚至還抓蟲子塞嘴巴逼活吞，其中47歲的邱男就被嚇到「反水」，加入彭男一方，從被害者變成加害人。

據了解，彭男等人有3輛轎車代步，其中一部還是Lexus休旅車，專門用來接送被害人出外辦帳戶、取款等等，警方攻堅當天，先在屋內逮到彭男、張姓少年，再守株待兔等其他成員回來一網打盡，總共救出7名被害人，其中一名42歲女子被銬在桌底下、全身多處瘀青，相當悽慘。本案22歲彭男、年僅16歲張姓少年都是重要角色，且對犯行並無悔意，令承辦員警直搖頭

詐騙集團在臉書、LINE群組招募員工，出門以名車代步引人上鉤。（圖／翻攝照片）

▲詐騙集團在臉書、LINE群組招募員工，出門以名車代步引人上鉤。

資深刑警透露，「台版柬埔寨」的狀況早就存在，只是現在犯嫌年齡越來越低、手法也越來越殘暴，常見的求職詐騙只是冰山一角，現在還會與地下錢莊、高利貸放款結合，被害人借錢後付不起高額利息，以往是被逼債跑路，現在則是被威脅利誘提供人頭帳戶，甚至轉做詐騙車手，從受害者變成詐騙共犯，最後官司纏身，越陷越深，最慘的連性命都沒了。

根據高雄市刑大統計資料，高市今年迄今共發生2462件詐欺案，警方及時阻詐有976件，阻詐金額約4.5億元，專責詐欺案件的員警透露，若算上已遭提款、轉帳以及未報案的金額，數字恐怕相當驚人。然而浮出檯面的機房水房人員、及車手集團層級都不高，往上溯源確實有難度。此外，罪刑不重，除非是遭到羈押，不然大部分犯嫌交保後依然轉移據點、重操舊業，直到下次被逮。

在台南經營八大行業的角頭「望哥」說，這幾年受到疫情影響，生意難做，要顧到旗下的兄弟也沒那麼簡單，年輕一輩都有自己的想法，找來的「細漢」也沒有什麼倫理觀念，只要掙得到錢，誰就是老大，轉做詐騙的很多，「畢竟人家也要吃飯生活」，講道理沒人愛聽，「就是不想被管才出來混」，所以當大哥的乾脆睜一隻眼閉一隻眼，只希望小弟萬一出事，不要牽連到自己就好。

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