　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

真人版約兒！女星cos《間諜家家酒》2照3萬人朝聖：我要當黃昏

▲▼日本寫真偶像鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）。（圖／翻攝fuminasuzuki）

▲日本寫真偶像鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）cosplay《間諜家家酒》中的女主角「約兒」。（圖／翻攝fuminasuzuki）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本超人氣動漫《間諜家家酒》（SPY×FAMILY）動畫化後有著超高人氣，除了動畫第二季正在播放中之外，劇場版（電影版）、舞台劇也即將推出。近日，日本寫真偶像鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）cosplay《間諜家家酒》中的女主角「約兒」，吸引3.4萬名網友朝聖。

鈴木富美奈近日為了參加成人展cosholic，特地cosplay成《間諜家家酒》中的女主角「約兒」，並在個人IG發出兩張跪趴在地上的照片，而該照PO出後吸引3.4萬名網友朝聖按下愛心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼間諜家家酒（圖／《SPY×FAMILY 間諜家家酒》劇照）

▲間諜家家酒女主角「約兒」、男主角「黃昏」。（圖／《SPY×FAMILY 間諜家家酒》劇照）

該照被轉至PTT後，許多鄉民看完紛紛留言，「重點有cos出來」、「黃昏：我好了」、「我要當黃昏」、「黃昏都變成中午了」、「真的好大」、「太太我喜歡妳啊」。

據悉，鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）長相甜美療癒，身材火辣，尤其是擁有96公分的傲人H罩杯，堪稱8年級巨乳系女星的代表，過去因身材火辣被被質疑是假的，還特地PO出X光照證明自己「純天然」。

▼日本寫真偶像鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）。（圖／翻攝fuminasuzuki

▲▼日本寫真偶像鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）。（圖／翻攝fuminasuzuki）

▲▼日本寫真偶像鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）。（圖／翻攝fuminasuzuki）

▲▼日本寫真偶像鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）。（圖／翻攝fuminasuzuki）

▲▼日本寫真偶像鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）。（圖／翻攝fuminasuzuki）

▲▼日本寫真偶像鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）。（圖／翻攝fuminasuzuki）

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
快訊／郭台銘回擊指揮中心：上周才問過北醫邱院長
包小柏捐骨髓「救不回22歲愛女」！　忌日慟發聲
美國強震「大橋裂開」　6.8萬戶斷電
爆乳女星cos《間諜家家酒》　3萬人朝聖：我要當黃昏
LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款萌炸了
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一
冬至來了！「這生肖」財運貴人翻旺　命理師：一路賺到2023
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／郭台銘回擊指揮中心：上週才問過北醫邱院長

真人版約兒！女星cos《間諜家家酒》2照3萬人朝聖：我要當黃昏

2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

世新大學重啟兩岸交流！　疫情後首批陸港研修生來訪

亂找妹子約砲！竟遇到「兄弟的文靜女友」　他一試探心酸了

外送員打翻餐點愧疚賠錢！「天使女客」一暖舉讓他感動爆

淡水海關碼頭貓咪市集！集結貓零食、動物溝通　還有親子界五月天

鑽泥鰍太銷魂！去日本畢旅「想洗泡泡浴」　女友1句他夢碎了

食品遭歧視「補件提前1年」　食藥署公布「通聯電郵內容」自清

幸運兒！高市府推行動支付繳停車費　頭獎台積電股票1張

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

快訊／郭台銘回擊指揮中心：上週才問過北醫邱院長

真人版約兒！女星cos《間諜家家酒》2照3萬人朝聖：我要當黃昏

2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

世新大學重啟兩岸交流！　疫情後首批陸港研修生來訪

亂找妹子約砲！竟遇到「兄弟的文靜女友」　他一試探心酸了

外送員打翻餐點愧疚賠錢！「天使女客」一暖舉讓他感動爆

淡水海關碼頭貓咪市集！集結貓零食、動物溝通　還有親子界五月天

鑽泥鰍太銷魂！去日本畢旅「想洗泡泡浴」　女友1句他夢碎了

食品遭歧視「補件提前1年」　食藥署公布「通聯電郵內容」自清

幸運兒！高市府推行動支付繳停車費　頭獎台積電股票1張

快訊／郭台銘回擊指揮中心：上週才問過北醫邱院長

麻辣鍋、羊肉爐當宵夜！她吃到「胸口灼熱」　慘1疾病上身

台股跳水失守14200點　金管會：尚屬穩健

鋼鐵人洋將2分鐘就傷退　國王下半場爆轟復仇奪勝

包小柏捐骨髓仍救不回22歲愛女！　忌日痛喊：至今無法放下

東森集團金萌獎愛心捐助「60萬元飼料」浪愛傳出去！

加州地震「大橋裂開」急封　6.8萬戶斷電…官方喊：沒事別撥911

每5分鐘設鬧鐘！驚醒再按「貪睡按鈕」　醫示警2類人：病情惡化

我國金融三業對日曝險逾8千億　金管會：影響有限

97歲納粹阿嬤「謀殺1萬人」　法院判定有罪！

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

下波逼寒流5天凍更久　圖看暴跌10°C

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

誇張！營養午餐業者搞烏龍　竟讓國小學童「吃餿水」

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

寒流襲台連凍6天！低溫下探9°C

今晚轉雨！急凍8℃↓時間曝「會冷很多天」

下波冷更久！轉雨時間曝　恐寒流凍到聖誕節

普拿疼缺貨！王必勝喊話「不要買藥寄國外」

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

護理師「自請離職」控被霸凌　四叉貓：贏了

更多熱門

相關新聞

「間諜家家酒」限定快閃店

「間諜家家酒」限定快閃店

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》上周末宣布第二季+劇場版製作確定，讓許多網友相當興奮，作品也再度成為話題焦點。乘著這波熱潮，「家樂福」推出相關年節商品，不僅如此，《間諜家家酒》期間限定快閃店更將於12月29日正式在台北華山1914文化創意產業園區與大家見面。

《間諜家家酒》2023製作電影版！　第2季確定播出

《間諜家家酒》2023製作電影版！　第2季確定播出

《間諜家家酒》第二季製作

《間諜家家酒》第二季製作

真人版安妮亞！舞台劇4萌娃長相曝光「最小5歲」

真人版安妮亞！舞台劇4萌娃長相曝光「最小5歲」

2022日本Google動畫熱搜排行

2022日本Google動畫熱搜排行

關鍵字：

約兒cos間諜家家酒黃昏cosplay

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

全台最大軒禾合作社驚傳倒閉　農糧署副署長證實了

5壽險慘了！資產重分類違規　金管會怒罰逾400萬、南山最重

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

麥當勞「1人氣品項」等4年回來了

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

麥當勞「9大品項買1送1」連5天搶

更多

最夯影音

更多
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面