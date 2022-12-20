真人版約兒！女星cos《間諜家家酒》2照3萬人朝聖：我要當黃昏

▲日本寫真偶像鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）cosplay《間諜家家酒》中的女主角「約兒」。（圖／翻攝fuminasuzuki）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本超人氣動漫《間諜家家酒》（SPY×FAMILY）動畫化後有著超高人氣，除了動畫第二季正在播放中之外，劇場版（電影版）、舞台劇也即將推出。近日，日本寫真偶像鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）cosplay《間諜家家酒》中的女主角「約兒」，吸引3.4萬名網友朝聖。

鈴木富美奈近日為了參加成人展cosholic，特地cosplay成《間諜家家酒》中的女主角「約兒」，並在個人IG發出兩張跪趴在地上的照片，而該照PO出後吸引3.4萬名網友朝聖按下愛心。

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▲間諜家家酒女主角「約兒」、男主角「黃昏」。（圖／《SPY×FAMILY 間諜家家酒》劇照）



該照被轉至PTT後，許多鄉民看完紛紛留言，「重點有cos出來」、「黃昏：我好了」、「我要當黃昏」、「黃昏都變成中午了」、「真的好大」、「太太我喜歡妳啊」。

據悉，鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）長相甜美療癒，身材火辣，尤其是擁有96公分的傲人H罩杯，堪稱8年級巨乳系女星的代表，過去因身材火辣被被質疑是假的，還特地PO出X光照證明自己「純天然」。

▼日本寫真偶像鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）。（圖／翻攝fuminasuzuki）



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