獨／食品遭歧視「補件提前1年」！食藥署不忍了　還原與陸通聯內容

▲食品遭歧視「補件提前一年」，食藥署還原通聯時序。（圖／記者嚴云岑製）※點圖放大

記者嚴云岑／台北報導

台灣食品因未通過註冊，遭中國大陸禁輸，政府在懶人包中提到遭陸歧視，將補件時限足足提前一年，卻遭農業粉專「Linbay好油」質疑，陸方文件僅要求食品原料來自日本十縣公司完成註冊，與補件無關。對此，食藥署向ETtoday獨家還原與陸方通聯內容；署長吳秀梅也表示，將請示陸委會公開全文以自清。

中國大陸2021年4月發布「進口食品境外生產企業註冊規定」，要求所有銷往中國大陸的食品生產、加工、貯存企業，自2022年1月起須向中國海關總署申請註冊，台灣食品也不例外。陸方先於2021年10月開放18類食品包裹式推薦註冊、11月起再開放「其他類」上網登錄，但在2022年3月9日，卻再次暫停台灣食品進口，並發函提出2要求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部懶人包曾公布陸方2022年3月9日來函原文，「Linbay好油」昨提出質疑，該規定是要求用到食品原料來自日本十縣公司要求註冊，「他們是歧視啦，歧視日本十縣的食品，又不是歧視台灣產品。」諷刺食藥署「錯把馮京當馬涼」，「就你台灣官方把人家對於十縣食品的要求期限，拿來說成是中國的打壓。」

食藥署食品組副組長鄭維智向ETtoday還原事件始末，陸方是於2021年10月首度提出已獲大陸企業註冊十八類產品審核資料需在2023年6月30日前完成補件，但我國於今年2月放寬日本福島5縣食品限制後，陸方又於今年再次來函，除了要求使用到日本10縣食品原料需完成註冊外，另要求已註冊食品業者於2022年6月30日完成補件。

「我們接到通知後也覺得奇怪，有再透過通聯詢問，但對方沒有正面回覆。」鄭維智表示，食藥署於今年3月9日收到陸方通知後，於3月17日透過通聯詢問，「去年收到的2023年6月30日前需要補件是否適用？」陸方於3月30日才回覆，「2022年6月30日前將已獲大陸企業註冊相關資料補全，並書面提交中國。」對於為何提前、提前原因之字未提。

政院宣傳品曾公布3月9日陸方來函內容：

「請你方採取有效措施，確保輸大陸食品不得含有來自日本福島、宮城、千葉、茨城、櫪木、群馬、長野、琦玉、新潟（大米除外）、東京都等10個縣(都)的原料/配料成分。對已在大陸註冊的輸大陸食品企業，必須於2022年6月30日前完善有關註冊訊息，提供產品原料/調配來源地等訊息。並補充提供該企業輸大陸產品原料／配料均非來自日本上述10個縣(都)的聲明:對新申請註冊的輸大陸食品生產企業，申請時必須填報包含原料／配料來源國家（地區）在內的產品訊息，並隨附該企業輸大陸產品原料／配料均非來自日本上述10個縣(都)的聲明。」

食藥署長吳秀梅表示，從原文可見日本食品規定後面是「句點」，之後才是輸陸食品補件提前訊息。她強調，「這有是有人故意」，因文件涉及兩岸關係，目前已發文給陸委會請求公布全文，若獲許可會儘速公佈以自清。

▲▼經濟部、衛福部、農委會以圖卡揭中國貿易障礙歧視。（圖／經濟部提供）

▲▼經濟部、衛福部、農委會以圖卡揭中國貿易障礙歧視。（圖／經濟部提供）