他分享麥當勞舊菜單「好希望再回味」　過來人：小時候的最愛！

▲網友分享麥當勞舊菜單，感嘆「真的好希望能夠讓我再回味童年啊」。（示意圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／趙蔡州報導

麥當勞近日發布公告，自12月21日凌晨0時起，將調整菜單與部分產品價格，同時「銅板輕鬆點 1+1=$50」中小杯玉米濃湯也將從菜單中移除，引起網友熱議。一名網友近日貼出一張麥當勞舊式菜單，發現如今不僅商品價格上漲，許多以前經典的美食都消失了，讓他十分懷念。

原PO日前在Dcard分享一張麥當勞舊式菜單，菜單上包含冰心雪糕、聖代、蛋捲冰淇淋、飄浮飲品、彩虹冰淇淋、冰咖啡、冰炫風、柳橙原汁等餐點，其中部分商品雖然有漲價，至今仍是架上的熱門品項之一，而部分商品則已下架，再也買不到。

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▲網友分享麥當勞舊菜單引發討論。（圖／翻攝自Dcard）

原PO說，他小時候非常喜歡跟媽媽一起逛百貨公司，然後離開時一定會去麥當勞買彩虹冰淇淋，什麼蛋捲冰淇淋都不屑點，沒想到過了幾年就停售了，「我印象沒有錯誤的話，那時候好像還有抹茶口味的冰炫風，真的好希望能夠讓我再回味童年啊」。

貼文一出立刻引發網友熱議，也釣出不少過來人共鳴，「巧克力聖代，小時候的最愛，每次去必點」、「彩虹冰淇淋，是我童年很美好的回憶唉」、「聖代、奶昔、漂浮、有夠懷念」、「以前的點心站，好懷念」、「懷念奶昔，小時候喝就覺得甜到爆，但偶爾還是很想念」、「我愛的焦糖奶茶也消失好久了」、「還我冰心雪糕」。

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