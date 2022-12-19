汪小菲提告駁大S討750萬生活費　北院首開庭！本尊都找律師代打

▲藝人大S徐熙媛（右圖）透過司法程序催討前夫汪小菲（左圖左）欠付的750萬元生活費，前婆婆張蘭（左圖右）PO文插花，嗆聲大S也嗆聲自己兒子。（圖／翻攝自微博／汪小菲、大S）

記者黃哲民／台北報導

藝人大S徐熙媛日前聲請強制執行前夫汪小菲欠付的750萬元扶養費，汪小菲連續飆罵大S和家人，至今餘波蕩漾，汪小菲並向台北地院提起債務人異議之訴，他主張自己沒違反依離婚協議給付大S的義務，法官今上午首度開庭，全程不公開審理，大S和汪小菲本人都沒現身，雙方委任的律師開完庭守口如瓶，僅回應「謝謝關心」。

汪小菲與大S的離婚案去年（2021年）在北院家事法庭成立調解筆錄，並於去年11月22日共同聲明協議結束10年婚姻，之後雙方幾乎零互動，大S今年3月與韓國藝人具俊曄再婚，傳出汪小菲停掉應按時支付大S的家人生活費，大S向北院聲請依離婚調解筆錄強制執行汪小菲欠付的750萬元，獲准對汪小菲的銀行帳戶核發扣押命令。

由於北院核發的扣押命令合法送達汪小菲之前，大S無法進入下一階段的取償程序，大S沒張揚此事，汪小菲上網暴走飆罵大S與家人揭鍋，引起粉絲與吃瓜群眾關注，連當年買來與大S共枕、要價6位數的高檔床墊都成議論話題，汪小菲還暗酸具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎」等語，但他突然聲稱停戰卻又秒刪文，汪母張蘭也PO文插一腳，至今餘波蕩漾。

不過汪小菲除了表面上的口水戰，私下已出招反擊，他向北院提起債務人異議之訴，主張自己沒違反依調解筆錄給錢的義務，並以避免繼續強制執行程序可能造成不可回復之損害為由，請求在異議之訴終結前，停止執行大S所提強制執行程序。

法官上月（11月）21日裁定汪小菲須補繳異議之訴裁判費7.5萬餘元，汪小菲補正程序後，今上午首度開庭，因內容涉及未成年子女扶養問題，全程閉門審理不開放旁聽，庭訊歷時40多分鐘，大S和汪小菲都沒現身，雙方委任律師開完庭都以未獲授權為由婉拒透露細節，僅回應「謝謝關心」。

債務人異議之訴規定在《強制執行法》第14條，強制執行程序一旦啟動，除非出現類似法律規定等特殊狀況，否則不會半途停止，債務人若發現債權人聲請的執行名義欠缺法律依據，或是自己明明已支付卻被重複請求、超額請求時，只能提起債務人異議之訴自救，並提供擔保聲請停止執行，法官先前已裁定汪小菲須補繳聲請停止執行的擔保金165萬元，尚未裁定准駁。