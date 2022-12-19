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MacBook Pro將更強大！外媒曝將搭載M2 Pro、M2 Max晶片

▲蘋果預計於明年初發布更新版Macbook Pro。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果預計於明年初發布更新版Macbook Pro。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

據彭博社的 Mark Gurman稱，蘋果計劃明年初發布配備 M2 Pro 和 M2 Max 晶片選項的新款 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 機型。這些筆記型電腦原定於今年推出，但由於內部問題延誤發布時間。

除了升級的晶片和可能更快的 RAM 之外，下一代 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 機型預計不會有重大變化。

目前配備 M1 Pro 和 M1 Max 晶片的 MacBook Pro 機型於 2021 年 10 月發布，採用全新設計，顯示螢幕採用「瀏海設計」，並回歸 HDMI 端口、MagSafe 和 SD讀卡器。Mac 的重新設計通常需要幾年的時間，因此在 2023 年僅僅是規格上的提升。

Mark Gurman 還表示，配備 M3 晶片的新款 iMac 最早會在 2023 年底推出，但沒有透露更多細節。當前的 iMac 於 2021 年 4 月推出，採用 M1 晶片。Mark Gurman 此前表示，蘋果計劃跳過發布 M2 晶片的 iMac。他也表示，蘋果還在繼續測試配備 M2 和 M2 Pro 晶片的新款 Mac mini 機型，但沒有透露發佈時間表。

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