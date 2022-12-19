新婚1個月抓包老公外遇　人妻驚覺小三是「他」當場崩潰

▲女子透過相親結婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

馬來西亞首都吉隆坡近日出現一則婚姻趣聞，一名新婚不久的女子，竟然發現丈夫出軌，且出軌對象還是一名男子，讓她精神崩潰，並表示原本以為兩人只是朋友，沒想到卻有著不可告人的關係。

據馬媒《中國報》報導，一名新婚才一個月的女子，和丈夫透過相親認識，沒想到雙方才結婚一個月，她就發現丈夫和一名男子外遇，甚至對方還是一位男性。

▲沒想到才結婚一個月就發現老公外遇一名男子。（示意圖／翻攝自pixabay）

女子表示知道小三身分，一直以為他和老公只是朋友，沒想到兩人卻是這種關係，女子向《大都會日報》表示，已經和丈夫離婚，但婆家的人卻責怪她，認為離婚是她的問題，如今她還要接受心理輔導來走出離婚傷痛。

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